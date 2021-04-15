В Житомире угнали автомобиль и утопили его в реке

10 апреля у жителя Житомира из гаража угнали автомобиль Citroen Berlingo. Сегодня, 15 апреля, транспортное средство обнаружили в реке вблизи пгт Новогуйвинское.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"Правоохранители предприняли ряд мер для установления лиц, причастных к правонарушению. А утром 15 апреля жители пгт Новогуйвинского заметили в местной реке крышу транспортного средства, которая виднелась из воды. О находке они и сообщили в полицию", - информируют правоохранители.
После поднятия автомобиля на берег стало известно, что это Citroen, пропавший из гаража житомирянина несколько дней назад. В салоне автомобиля, к счастью, никого не было.
В настоящее время полицейские в рамках уголовного производства устанавливают лиц, причастных к происшествию, а также причину утопления транспортного средства.