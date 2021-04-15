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В Житомире угнали автомобиль и утопили его в реке

Вчера, 16:24:37 964 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире угнали автомобиль и утопили его в реке

 10 апреля у жителя Житомира из гаража угнали автомобиль Citroen Berlingo. Сегодня, 15 апреля, транспортное средство обнаружили в реке вблизи пгт Новогуйвинское.

Об этом "Журналу Житомира" сообщило Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
 

"Правоохранители предприняли ряд мер для установления лиц, причастных к правонарушению. А утром 15 апреля жители пгт Новогуйвинского заметили в местной реке крышу транспортного средства, которая виднелась из воды. О находке они и сообщили в полицию", - информируют правоохранители.


После поднятия автомобиля на берег стало известно, что это Citroen, пропавший из гаража житомирянина несколько дней назад. В салоне автомобиля, к счастью, никого не было.

В настоящее время полицейские в рамках уголовного производства устанавливают лиц, причастных к происшествию, а также причину утопления транспортного средства.

Тэги: угон, Автомобиль, Река, Житомир
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