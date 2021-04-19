В Житомире хулиган, убегая от полиции, дважды подстрелил себя

В Житомире хулиган при попытке убежать от полицейских дважды выстрелил из пистолета и ранил самого себя. О погоне со стрельбой сообщили в патрульной полиции
Житомирской области.
Как стало известно, 17 апреля полицейские выехали на задержание хулигана, который нарушал общественный порядок, после жалобы местного жителя.
Экипаж патрульных заметил похожего по приметам человека на улице Королёва. По требованию полицейских мужчина не остановился, а вместо этого начал убегать.
Во время преследования правонарушитель достал из кармана пистолет и пытался отстреливаться, однако двумя выстрелами хулиган попал не в своих преследователей, а в себя.
Мужчина получил ранения ладони, лица и потерял сознание. Полиция вызвала скорую помощь, и правонарушителя доставили в больницу.
Следователи изъяли пистолет. По предварительному заключению экспертов, это револьвер "Флобер". Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы.