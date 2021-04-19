В Житомире разыскивают «врача» и «целительниц», которые выманили у пенсионерок более 70 тыс. грн

В Житомире двое пожилых женщин поверили незнакомцам и потеряли собственные сбережения. Одна из них отдала значительную сумму средств на «лечение дочери», которая якобы пострадала в ДТП, другая - «снимала порчу» из членов семьи. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
«81-летняя житомирянка рассказала, что вечером на стационарный номер ей позвонила неизвестная женщина, которая назвалась сотрудницей медицинского учреждения. Она сообщила пенсионерке, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие и сейчас срочно необходима значительная сумма денег для проведения оперативного вмешательства. Уже через полчаса у пенсионерки дома был «представитель больницы», которому женщина отдала около 60 000 гривен», - рассказывают правоохранители.
Только после этого пенсионерка позвонила дочери и узнала, что никто из родных не попадал в неприятности и не требует немедленного лечения.
Спасала семью от невзгод и другая 83-летняя горожанка. Утром в центре Житомира она встретила женщину, которая рассказала о приведенной на пенсионерку и членов её семьи «порчу». Новая знакомая со своей подругой убеждали, что центром зла являются денежные средства, оставленные в квартире житомирянки.
«Доверчивая пенсионерка вынесла из квартиры все свои сбережения, а это около 12 000 гривен, положила их в конверт и отдала новым знакомым. А те, проводя «магические обряды», отвлекли ее внимание и подменили деньги на пакет с бумажками»
, - информирует ГУ Нацполиции.
Только дома женщина обнаружила, что ее обманули. Сейчас следователями возбуждено уголовное производство по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) УК Украины.
Правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям. В частности, разыскивают двух «целительниц» по приметам
: первая женщина на вид 30-35 лет, рост 160 см, среднего телосложения, была одета в куртку светлого цвета, головной убор светлого цвета; вторая - на вид около 25 лет, темные собранные волосы, одета в темную одежду, на куртке была надпись латиницей.