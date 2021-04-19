Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. В Житомире разыскивают «врача» и «целительниц», которые выманили у пенсионерок более 70 тыс. грн - 19 Апреля 2021