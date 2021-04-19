Житомирская область вскоре может покинуть «красную» зону карантина – зампредседателя ОГА

Житомирская область в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина, в которой она находится с начала марта. Об этом 19 апреля во время еженедельного онлайн-брифинга
заявила Наталья Остапченко, заместитель председателя Житомирской ОГА.
По ее словам, загруженность коек в регионе значительно уменьшилась - 55%. Также улучшилась ситуация с госпитализацией больных COVID-19.
"Мы постепенно, но уже выходим из красной карантинной зоны. Об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно: загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, кто нуждаются в помощи в лечебных заведениях. По таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных мы приближаемся к тому, чтобы все-таки из карантинной зоны красного уровня выйти", - сказала Остапченко.
Сейчас кроме Житомирщины в "красной" зоне карантина: город Киев, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Напомним, по состоянию на 19 марта
в Житомирской области 19 862 человека болеют COVID-19.
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал замечание руководству Житомирщины
за медленные темпы вакцинации и длительное пребывание региона в "красной" зоне.