Житомирская область вскоре может покинуть «красную» зону карантина – зампредседателя ОГА

"Мы постепенно, но уже выходим из красной карантинной зоны. Об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно: загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, кто нуждаются в помощи в лечебных заведениях. По таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных мы приближаемся к тому, чтобы все-таки из карантинной зоны красного уровня выйти", - сказала Остапченко.