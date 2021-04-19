Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 20 Апреля 2021    09:47:18
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 19 » 14:08:35

Житомирская область вскоре может покинуть «красную» зону карантина – зампредседателя ОГА

Вчера, 14:08:35 1338 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирская область вскоре может покинуть «красную» зону карантина – зампредседателя ОГА

 Житомирская область в ближайшее время может выйти из "красной" зоны карантина, в которой она находится с начала марта. Об этом 19 апреля во время еженедельного онлайн-брифинга заявила Наталья Остапченко, заместитель председателя Житомирской ОГА.

По ее словам, загруженность коек в регионе значительно уменьшилась - 55%. Также улучшилась ситуация с госпитализацией больных COVID-19.
 

"Мы постепенно, но уже выходим из красной карантинной зоны. Об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно: загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, кто нуждаются в помощи в лечебных заведениях. По таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных мы приближаемся к тому, чтобы все-таки из карантинной зоны красного уровня выйти", - сказала Остапченко.


Сейчас кроме Житомирщины в ​​"красной" зоне карантина: город Киев, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, по состоянию на 19 марта в Житомирской области 19 862 человека болеют COVID-19.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал замечание руководству Житомирщины за медленные темпы вакцинации и длительное пребывание региона в "красной" зоне.
Тэги: Карантин, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 00:31:44, Сегодня [Материал]

Ну вот, сделали замечание, и сразу статистика пошла вниз. Спасибо пану Ляшко, что подтолкнул наши местные власти выводить город из этой красной хренотени.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus