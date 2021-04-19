Первой партии вакцины Pfizer хватит всего 585 жителям Житомирской области

В Житомирской области началась первая вакцинация препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Вчера первая партия - 1170 доз - была доставлена в область.
На первом этапе прививки указанной вакциной получат 585 жителей Житомирщины.
Вакцина предназначена для таких целевых групп:
- граждане, находящиеся в домах-интернатах, домах престарелых;
- сотрудники этих учреждений;
- работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.
По информации ОГА, 19 апреля первыми прививки вакциной Comirnaty
получили работники и подопечные Житомирского гериатрического пансионата (с. Ивановка).
Всего в область будет поставлено 4680 доз этой вакцины. Также продолжают прививать вакциной индийского производства AstraZeneca/CoviShield и китайской CoronaVac.
По состоянию на утро 19 апреля, в Житомирской области провакцинированы 17 179 человек.