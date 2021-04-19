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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 19 » 18:01:31

Первой партии вакцины Pfizer хватит всего 585 жителям Житомирской области

Вчера, 18:06:04 846 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первой партии вакцины Pfizer хватит всего 585 жителям Житомирской области

 В Житомирской области началась первая вакцинация препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Вчера первая партия - 1170 доз - была доставлена ​​в область.

На первом этапе прививки указанной вакциной получат 585 жителей Житомирщины.

Вакцина предназначена для таких целевых групп:
 
  • граждане, находящиеся в домах-интернатах, домах престарелых;
  • сотрудники этих учреждений;
  • работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.

По информации ОГА, 19 апреля первыми прививки вакциной Comirnaty получили работники и подопечные Житомирского гериатрического пансионата (с. Ивановка).
 

Всего в область будет поставлено 4680 доз этой вакцины. Также продолжают прививать вакциной индийского производства AstraZeneca/CoviShield и китайской CoronaVac.

По состоянию на утро 19 апреля, в Житомирской области провакцинированы 17 179 человек.

Тэги: вакцинация, Житомирская область, коронавирус
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Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 18:33:21, Вчера [Материал]

.....хватит всего 585 жителям Житомирской области.....

это достижение или зрада??
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:55:23, Вчера [Материал]

Більше ніж нуль! Звичайно досягнення. Такими темпами по 17чол/день населення області що дорівнює 1208000/17=71059 днів, щепиться на 100% усього через 195 років. Першою дозою звісно:)
ZVEZDA
7 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:27:27, Сегодня [Материал]

Це нездатність кабміну і решти посадових осіб організовувати і керувати процессами в державі, а також про їх некомпетентність і невідповідність посадам!!!
k-dmon
2 dmon (k-dmon)   • 20:18:59, Вчера [Материал]

Слава найвеличнішому лідеру Зю!
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 21:54:07, Вчера [Материал]

Интересно, админ привился?
ZVEZDA
6 Житомирянин (ZVEZDA)   • 08:25:35, Сегодня [Материал]

А навіщо вам адмін? Ви за себе думайте! Ми сьогодні вакцінуємось (3 людини).
RaID
8 Сергій (RaID)   • 09:04:20, Сегодня [Материал]

Ми це хто?

- граждане, находящиеся в домах-интернатах, домах престарелых;
- сотрудники этих учреждений;
- работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничной службы.

?
Vovik-RF
5 Vovik (Vovik-RF)   • 21:55:33, Вчера [Материал]

ПЭРЭМОГА!!!
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