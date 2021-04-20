В Житомирской области полицейский торговал конфиденциальными данными

В Житомирской области участкового офицера полиции подозревают в несанкционированном копировании и сбыте конфиденциальной информации с ограниченным доступом. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает областная прокуратура.
"По данным следствия, участковый офицер полиции одного из территориальных отделений, имея доступ к ведомственной информационной системе, неоднократно копировал сведения с ограниченным доступом о лицах (место жительства, наличие судимости и т.д.), которые в дальнейшем сбывал заинтересованным "заказчикам" конфиденциальной информации"
, – говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что в течение июня-августа 2020 года подозреваемым совершено не менее пяти незаконных действий, связанных с копированием и сбытом информации с ограниченным доступом.
Работнику правоохранительного органа сообщено о подозрении (ч.ч. 2, 3 ст. 362, ч.ч. 1,2 ст. 361-2 УК Украины). Досудебное расследование проводит ГБР.