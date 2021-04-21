В Житомире стартует строительство завода по переработке мусора: открытие запланировано в марте 2022

С мая этого года в Житомире начнут строить мусороперерабатывающий комплекс. Завод будут строить в промзоне города по адресу: проезд Складской, 20.
Об этом 21 апреля во время встречи в мэрии говорили городской голова Сергей Сухомлин и директор группы компаний «Грин Бин Украина» Евгений Барах, передает пресс-служба горсовета
.
«Мы руководствуемся Концепцией интегрированного развития Житомира, в которой предусмотрено открытие мусороперерабатывающего комплекса в 2021-2023 гг. Это очередной шаг к улучшению экологии города, так как данное предприятие не будет загрязнять атмосферу, акцент сделан исключительно на переработке мусора. Из отходов будут делать компост, РДФ - горючее, вторичное сырье», - говорит Сергей Сухомлин.
В мэрии отмечают, что это будет первый завод в Украине, технология которого предусматривает не сжигание, а переработку мусора.
Технология завода будет предусматривать функционирования отдельной сортировочной линии и отдельной компостировки. РДФ - горючее, которое будет производить завод, может быть альтернативой углю для обеспечения тепловой энергией потребителей.
«Это абсолютно экологический проект за частный счет. Ориентировочно мы планируем перерабатывать до 510 тыс. куб. на год. На предприятии будет создано 150 новых рабочих мест», - рассказал Евгений Барах.
До конца года планируют обеспечить выполнение строительных работ административного здания и в промышленном цеху, в августе-сентябре начнется поставка оборудования, в октябре-ноябре будут налаживать оборудования. В марте следующего года завод введут в эксплуатацию.
Вскоре в Житомире начнется раздельный сбор твердых бытовых отходов. ООО «Грин Бин» будет устанавливать баки на 4 вида мусора.
«Транспорт, экипажи - есть. Заказывая такую услугу - мы не будем загрязнять окружающую среду стихийными свалками»
, - добавил Сухомлин.
По словам
мэра Житомира, стоимость переработки мусора будет стоить городу не более 3 евро за тонну.
Предыстория
26 июля 2018 года во время сессии городского совета ООО "МС Социальный Проект"
получило разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу 5 га земли в переулке Складском, 20.
8 ноября 2018 года депутаты городского совета передали компании этот земельный участок в аренду на 20 лет.
В апреле 2018 года мэр Житомира, депутаты городского совета и представители пригородных ОТГ ездили в Словению, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие предприятия
.
Ранее мэр Житомир говорил, что завод построят и откроют до конца 2019 года, однако Сухомлин не выполнил обещание
.