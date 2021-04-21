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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 21 » 14:21:36

В Житомире стартует строительство завода по переработке мусора: открытие запланировано в марте 2022

Вчера, 14:34:36 1407 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире стартует строительство завода по переработке мусора: открытие запланировано в марте 2022

 С мая этого года в Житомире начнут строить мусороперерабатывающий комплекс. Завод будут строить в промзоне города по адресу: проезд Складской, 20.

Об этом 21 апреля во время встречи в мэрии говорили городской голова Сергей Сухомлин и директор группы компаний «Грин Бин Украина» Евгений Барах, передает пресс-служба горсовета.
 

«Мы руководствуемся Концепцией интегрированного развития Житомира, в которой предусмотрено открытие мусороперерабатывающего комплекса в 2021-2023 гг. Это очередной шаг к улучшению экологии города, так как данное предприятие не будет загрязнять атмосферу, акцент сделан исключительно на переработке мусора. Из отходов будут делать компост, РДФ - горючее, вторичное сырье», - говорит Сергей Сухомлин.


В мэрии отмечают, что это будет первый завод в Украине, технология которого предусматривает не сжигание, а переработку мусора.



Технология завода будет предусматривать функционирования отдельной сортировочной линии и отдельной компостировки. РДФ - горючее, которое будет производить завод, может быть альтернативой углю для обеспечения тепловой энергией потребителей.
 

«Это абсолютно экологический проект за частный счет. Ориентировочно мы планируем перерабатывать до 510 тыс. куб. на год. На предприятии будет создано 150 новых рабочих мест», - рассказал Евгений Барах.


До конца года планируют обеспечить выполнение строительных работ административного здания и в промышленном цеху, в августе-сентябре начнется поставка оборудования, в октябре-ноябре будут налаживать оборудования. В марте следующего года завод введут в эксплуатацию.



Вскоре в Житомире начнется раздельный сбор твердых бытовых отходов. ООО «Грин Бин» будет устанавливать баки на 4 вида мусора.

«Транспорт, экипажи - есть. Заказывая такую ​​услугу - мы не будем загрязнять окружающую среду стихийными свалками», - добавил Сухомлин.

По словам мэра Житомира, стоимость переработки мусора будет стоить городу не более 3 евро за тонну.
 

Предыстория


26 июля 2018 года во время сессии городского совета ООО "МС Социальный Проект" получило разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу 5 га земли в переулке Складском, 20.

8 ноября 2018 года депутаты городского совета передали компании этот земельный участок в аренду на 20 лет. 

В апреле 2018 года мэр Житомира, депутаты городского совета и представители пригородных ОТГ ездили в Словению, чтобы посмотреть, как там работают мусороперерабатывающие предприятия.

Ранее мэр Житомир говорил, что завод построят и откроют до конца 2019 года, однако Сухомлин не выполнил обещание.

Тэги: завод, Житомир, мусор, переработка
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Комментариев: 4
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:30:18, Вчера [Материал]

Чому сміттєпереробний завод будуть не біля сміттєзвалища? Тобто будуть возити сміття на завод, сортувати, а потім залишки знову вантажити і везти на полігон? Турне містом для сміття? Чи туди будуть возити лише вміст того що люли вже і так посортували?
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:00:36, Вчера [Материал]

Дійсно чому?! Як то кажуть з язика зняли. І там де будуватимуть дуже близько від житлових кварталів.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:52:58, Вчера [Материал]

1. Завода еще нет, а урны для раздельного сбора уже ставим. Где логика? Одни мудохаются и сортируют мусор, приедет Грин Бим и все вывезет на мусорный полигон. Я понимаю если бы уже был завод, тогда логика ясна. А так - разводняк людей.
2. Там вон уже один хорошо известный в нашей области, "лучший" мэр Украины, некий Садовой, тоже красивые истории рассказывал про завод, первый в Украине все дела. Только в реальности что-то пошло не так - завода нет, мусор и дальше скидывают на Житомирщине. Не хотелось быть скептиком, но зная Сухомлина, который даже парашу в Гидропарке не смог построить, то целый завод это уже посерьезнее задача. В сроки его вряд ли построят.
Живу_на_Восточной
3 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:53:15, Вчера [Материал]

на інфографіці чудово показана головна біда — 2 роки дозвільних процедур
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