В житомирском парке проводят косметический ремонт аттракционов: в выходные они смогут принять посетителей

В Житомире в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина проводят косметический ремонт детских аттракционов. Сейчас в парке есть 16 детских аттракционов. Большинство из них установлены в 50-х годах прошлого века.
Вся аттракционная техника прошла технический осмотр и экспертизы, передает "Суспільне
".
15 и 16 апреля аттракционы работали в тестовом режиме. В выходные они уже смогут принять посетителей.
По словами руководителя коммунального предприятия "Парк" Игоря Леонченко, часть старых аттракционов планируют заменить.
"Сейчас идут переговоры с поставщиками аттракционной техники, - рассказал Игорь Леонченко. - Городской голова провел переговоры с представителями компании "Итал-парк". Речь идет о замене 8 аттракционов на детской площадке. Стоимость более 15 миллионов гривен".
Напомним, власти Житомира рассматривают возможность обновления аттракционов
в городском парке.
Фото: Суспільне