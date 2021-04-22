Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 22 Апреля 2021    09:50:52
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 22 » 09:16:49

В житомирском парке проводят косметический ремонт аттракционов: в выходные они смогут принять посетителей

Сегодня, 09:31:49 124 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В житомирском парке проводят косметический ремонт аттракционов: в выходные они смогут принять посетителей

 В Житомире в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина проводят косметический ремонт детских аттракционов. Сейчас в парке есть 16 детских аттракционов. Большинство из них установлены в 50-х годах прошлого века.

Вся аттракционная техника прошла технический осмотр и экспертизы, передает "Суспільне".

15 и 16 апреля аттракционы работали в тестовом режиме. В выходные они уже смогут принять посетителей.

По словами руководителя коммунального предприятия "Парк" Игоря Леонченко, часть старых аттракционов планируют заменить.
 

"Сейчас идут переговоры с поставщиками аттракционной техники, - рассказал Игорь Леонченко. - Городской голова провел переговоры с представителями компании "Итал-парк". Речь идет о замене 8 аттракционов на детской площадке. Стоимость более 15 миллионов гривен".


Напомним, власти Житомира рассматривают возможность обновления аттракционов в городском парке.





Фото: Суспільне
Тэги: парк, Житомир, аттракционы
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus