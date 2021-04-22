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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 22 » 10:27:42

ЖТКЭ отремонтирует в Житомире 14 участков теплосети: список адресов

Вчера, 10:37:42 717 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЖТКЭ отремонтирует в Житомире 14 участков теплосети: список адресов

 КП «Житомиртеплокоммунэнерго» планирует отремонтировать в этом году 14 участков теплосети. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

«В этом году предприятие планирует отремонтировать 14 участков теплосетей. Уже ведутся работы по ул. М. Бердичевская», - говорится в сообщении.

Как отметили в теплоснабжающей компании, вскоре начнутся ремонты на участках:
 
  • от площади Королёва, 6 до ООШ №23 по ул. Лятошинского, 14;
  • по ул. Гагарина от дома №12 до №7;
  • по ул. Бердичевской от дома №41 до №47;
  • в районе ул. Князей Острожских, 1;
  • по ул. Пушкинской - Черновола и до ул. Б. Бердичевская, 38;
  • от ул. Черновола до Старого Бульвара;
  • от ул. Б. Бердичевской, 47 до ул. Рихтера, 22;
  • от ул. Толстого, 15 до ул. Рихтера, 64;
  • от ул. Б. Бердичевской до ул. Толстого, 15;
  • два участка по ул. Шевченко, в районе дома №41 и до ул. Князей Острожских, 1;
  • по ул. Рихтера до ул. Довженко, 15;
  • по ул. Б. Бердичевская от дома №51 до №53;
  • от пер. Скорульского, 5 до ул. Б. Бердичевская, 13а.

Напомним, в центре Житомира рядом с площадью Королёва коммунальщики проводят ремонт теплотрассы
Тэги: Житомир, теплосеть, Теплокоммунэнерго, Ремонт
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