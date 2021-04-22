ЖТКЭ отремонтирует в Житомире 14 участков теплосети: список адресов

КП «Житомиртеплокоммунэнерго» планирует отремонтировать в этом году 14 участков теплосети. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
«В этом году предприятие планирует отремонтировать 14 участков теплосетей. Уже ведутся работы по ул. М. Бердичевская»
, - говорится в сообщении
.
Как отметили в теплоснабжающей компании, вскоре начнутся ремонты на участках:
- от площади Королёва, 6 до ООШ №23 по ул. Лятошинского, 14;
- по ул. Гагарина от дома №12 до №7;
- по ул. Бердичевской от дома №41 до №47;
- в районе ул. Князей Острожских, 1;
- по ул. Пушкинской - Черновола и до ул. Б. Бердичевская, 38;
- от ул. Черновола до Старого Бульвара;
- от ул. Б. Бердичевской, 47 до ул. Рихтера, 22;
- от ул. Толстого, 15 до ул. Рихтера, 64;
- от ул. Б. Бердичевской до ул. Толстого, 15;
- два участка по ул. Шевченко, в районе дома №41 и до ул. Князей Острожских, 1;
- по ул. Рихтера до ул. Довженко, 15;
- по ул. Б. Бердичевская от дома №51 до №53;
- от пер. Скорульского, 5 до ул. Б. Бердичевская, 13а.
Напомним, в центре Житомира рядом с площадью Королёва коммунальщики проводят ремонт теплотрассы
.