Житомирский бронетанковый завод передал украинским военным партию БМП. ФОТО

Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» передало украинским военным очередную партию БМП-2. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром
», в состав которого входит предприятие.
Там отмечают, что технику передали полностью готовой к боевому применению в соответствии с условиями государственного контракта.
Это уже вторая передача военной техники
от ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в 2021 году.
На заводе уверяют, что сделали партию машин боевой пехоты с опережением графика и с ограниченным финансированием.
«Укроборонпром» также сообщил, что с 19 апреля новым руководителем ГП «Житомирский бронетанковый завод» является Геннадий Гращенков. Ранее он занимал должность главного конструктора по серийным изделиям в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова.
Как сообщал «Журнал Житомира
», ЖБТЗ восстановил и подготовил к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП
, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.
Фото: Укроборонпром