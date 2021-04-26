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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Апрель » 26 » 08:29:45

Житомирский бронетанковый завод передал украинским военным партию БМП. ФОТО

Вчера, 08:41:45 1092 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бронетанковый завод передал украинским военным партию БМП. ФОТО

 Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод» передало украинским военным очередную партию БМП-2. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром», в состав которого входит предприятие.

Там отмечают, что технику передали полностью готовой к боевому применению в соответствии с условиями государственного контракта.

Это уже вторая передача военной техники от ЖБТЗ в Вооруженные силы Украины в 2021 году.

На заводе уверяют, что сделали партию машин боевой пехоты с опережением графика и с ограниченным финансированием.

«Укроборонпром» также сообщил, что с 19 апреля новым руководителем ГП «Житомирский бронетанковый завод» является Геннадий Гращенков. Ранее он занимал должность главного конструктора по серийным изделиям в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова.

Как сообщал «Журнал Житомира», ЖБТЗ восстановил и подготовил к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.



Фото: Укроборонпром
Тэги: ВСУ, ЖБТЗ, БМП
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