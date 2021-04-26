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20 предприятий в Житомирской области занимаются производством органической продукции

Вчера, 14:18:54 5157 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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20 предприятий в Житомирской области занимаются производством органической продукции

 Под органическим земледелием в Житомирской области находится 24,8 тыс. га, что составляет около 9% всех сертифицированных площадей в Украине. Производством органической продукции занимается 20 предприятий.

Об этом рассказала руководитель Департамента агропромышленного развития и экономической политики Житомирской ОГА Наталья Арендарчук, сообщает AgroPortal.
 

«Производством органической продукции в области занимается 20 сельскохозяйственных предприятий в различных отраслях. В последние годы выросло количество сертифицированных видов деятельности. Если в 2014 году это было только растениеводство и животноводство, то в 2020 году 14 предприятий задействованы в растениеводстве, 4 в животноводстве, 4 в переработке, 2 - занимаются дикоросами, 1 - пчеловодством и 1 предприятие - трейдер органической продукции», - заявила чиновница.


Она отметила, что данные показатели свидетельствуют об увеличении объемов производства в области и расширения рынка сбыта. В последние годы на Житомирщине наблюдается тенденция наполнения внутреннего рынка органической продукцией за счет налаживания переработки органического сырья.
 

«В предыдущей Программе развития агропромышленного комплекса Житомирской области до 2020 года реализовывалась поддержка органических товаропроизводителей за счет средств областного бюджета на возмещение стоимости сертификации на уровне 50% понесенных расходов, но не более 50 тыс. грн на одно хозяйство. А также возмещение 20% стоимости за приобретение органического семенного материала, но не более 400 га на 1 га сертифицированной площади», - замечает Наталья Арендарчук.


По ее словам, за период действия этой программы (2016-2020 годы) поддержкой воспользовались 12 сельскохозяйственных предприятий на общую сумму 793 тыс. грн.
 

«В Стратегии развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2021-2027 годы именно органическое производство определено как главное направление. Для налаживания развития этого вида деятельности в регионе есть возможность, опыт и потенциал», - добавила руководитель Департамента.


Напомним, в 2018 году «Журнал Житомира» побывал на первом в Украине заводе по производству органической молочной продукции.
Тэги: органическая продукция, Житомирская область, предприятие
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