20 предприятий в Житомирской области занимаются производством органической продукции

«Производством органической продукции в области занимается 20 сельскохозяйственных предприятий в различных отраслях. В последние годы выросло количество сертифицированных видов деятельности. Если в 2014 году это было только растениеводство и животноводство, то в 2020 году 14 предприятий задействованы в растениеводстве, 4 в животноводстве, 4 в переработке, 2 - занимаются дикоросами, 1 - пчеловодством и 1 предприятие - трейдер органической продукции», - заявила чиновница.

«В предыдущей Программе развития агропромышленного комплекса Житомирской области до 2020 года реализовывалась поддержка органических товаропроизводителей за счет средств областного бюджета на возмещение стоимости сертификации на уровне 50% понесенных расходов, но не более 50 тыс. грн на одно хозяйство. А также возмещение 20% стоимости за приобретение органического семенного материала, но не более 400 га на 1 га сертифицированной площади», - замечает Наталья Арендарчук.

«В Стратегии развития агропромышленного комплекса Житомирской области на 2021-2027 годы именно органическое производство определено как главное направление. Для налаживания развития этого вида деятельности в регионе есть возможность, опыт и потенциал», - добавила руководитель Департамента.