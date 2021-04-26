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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 26 » 15:14:54

35 лет назад взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Житомир почтил память жертв аварии. ФОТО

Вчера, 15:28:54 979 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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35 лет назад взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Житомир почтил память жертв аварии. ФОТО

 Сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Во время эксперимента на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции произошли два взрыва. В атмосферу Земли вырвалось облако радиоактивной пыли. Ветер понес на северо-запад опасные радиоактивные изотопы, которые оседали на землю, проникали в воду. По числу пострадавших от аварии Украина занимает первое место среди бывших республик Советского Союза.

В понедельник по всей Украине, и в Житомире в частности, проходят мероприятия к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и памяти людей, погибших в результате нее.
 

Традиционно в областном центре памятные мероприятия и возложение цветов состоялось возле мемориальной доски Министру Украины по делам защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС Георгию Готовчицу, у мемориального памятника работникам органов внутренних дел Житомирщины - жертвам Чернобыля.









Митинги памяти и высадка 35-кустов роз прошли у памятных знаков «Чорна біль» и «Пожежним, які врятували світ».







На улице Михайловской состоялось награждение участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС почетными грамотами. Кроме того, открыли выставку-экспозицию архивных фото «Героїзм та мужність ліквідаторів ЧАЕС».

Украинский институт национальной памяти подготовил дайджест из 11 книг, фильмов и статей, которые будут полезными тем, кто хочет больше узнать об аварии на ЧАЭС. Прочитать его можно по ссылке.







Фото: Житомирська ОГА
Тэги: авария на ЧАЭС, ликвидаторы, 26 апреля, Житомир
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