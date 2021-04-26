35 лет назад взорвался реактор на Чернобыльской АЭС. Житомир почтил память жертв аварии. ФОТО

Сегодня, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Во время эксперимента на 4-м реакторе Чернобыльской атомной электростанции произошли два взрыва. В атмосферу Земли вырвалось облако радиоактивной пыли. Ветер понес на северо-запад опасные радиоактивные изотопы, которые оседали на землю, проникали в воду. По числу пострадавших от аварии Украина занимает первое место среди бывших республик Советского Союза.
В понедельник по всей Украине, и в Житомире в частности, проходят мероприятия к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и памяти людей, погибших в результате нее.
Традиционно в областном центре памятные мероприятия и возложение цветов состоялось возле мемориальной доски Министру Украины по делам защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС Георгию Готовчицу, у мемориального памятника работникам органов внутренних дел Житомирщины - жертвам Чернобыля.
Митинги памяти и высадка 35-кустов роз прошли у памятных знаков «Чорна біль» и «Пожежним, які врятували світ».