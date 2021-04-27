Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 27 Апреля 2021    12:09:21
|
Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Апрель » 27 » 11:04:31

Школьников в 2021 году освободили от сдачи государственной итоговой аттестации

Сегодня, 11:30:31 175 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Школьников в 2021 году освободили от сдачи государственной итоговой аттестации

 Президент Владимир Зеленский подписал закон об освобождении выпускников школ от прохождения государственной итоговой аттестации (ДПА) в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства подписал закон «О внесении изменений в раздел II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19)» (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года)» № 1378-ІХ, который Верховная Рада приняла 13 апреля.

Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате. Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.

Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ДПА.

При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ДПА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.
Тэги: ДПА, школа, выпускники, экзамены
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus