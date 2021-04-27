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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 27 » 16:18:27

«Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов во всех областях, кроме Житомирской

Вчера, 16:29:45 3397 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов во всех областях, кроме Житомирской

 "Укрзалізниця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба компании.

В "УЗ" напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Укрзалізниця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников УЗ", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, уже на этой неделе Житомир и область могут выйти из "красной" зоны карантина, поскольку ситуация с COVID-заболеваемостью улучшается. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире телеканала "Украина 24".
 

"Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из "красной" зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - сказал мэр.


Напомним, несмотря на то, что область до сих пор в "красной" зоне, с 24 апреля в Житомире несколько ослабили карантинные ограничения.
Тэги: Карантин, поезд, Житомирская область, Укрзалізниця
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Комментариев: 3
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 19:28:42, Вчера [Материал]

Не возять наші чинуші мзду до славного своїми хабарниками міста Кийова, от і не скасовують у нас червону зону. Що тут ще не зрозуміло. Затримання одного житомирського чиновника яскраво показало, як деребаняться ковідні гроші і куди йдуть відкати.
Ми ( область) будемо одними з останніх, де знімуть червоні обмеження. Хоча народ давно поклав на ці обмеження. Між іншим, з одної сторони - це правильно. А з другої - ковід все ж не іграшка. Хто перехворів, той розуміє, що це небезпечно, і дуже. Але майже всі решта, що не хворіли, так само поклали на оточуючих. У цьому суть українського народу, нажапль.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:33:20, Вчера [Материал]

верните Суслика.....
Midea
3 Мидея (Midea)   • 09:12:51, Сегодня [Материал]

....
- хочу хомячка
- в п...ду хомячка
- из п...ды хомячка
(с) анекдот
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