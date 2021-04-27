«Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов во всех областях, кроме Житомирской

"Укрзалізниця" восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего сообщения, движение в которых было временно ограничено из-за локдауна. Сейчас запрет высадки и посадки пассажиров действует только в Житомирской области. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба компании
.
В "УЗ" напомнили, что отмена и восстановление остановок поездов из-за карантинных ограничений осуществляются на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Укрзалізниця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников УЗ"
, - говорится в сообщении.
Вместе с тем, уже на этой неделе Житомир и область могут выйти из "красной" зоны карантина, поскольку ситуация с COVID-заболеваемостью улучшается. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в эфире телеканала "Украина 24
".
"Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из "красной" зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - сказал мэр.
Напомним, несмотря на то, что область до сих пор в "красной" зоне, с 24 апреля в Житомире несколько ослабили карантинные ограничения
.