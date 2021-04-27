«Укрзалізниця» возобновляет курсирование поездов во всех областях, кроме Житомирской

"Но у нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из "красной" зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - сказал мэр.