Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 28 Апреля 2021    14:36:11
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 28 » 08:33:02

С приходом теплой погоды на улицах Житомира начнут восстанавливать разметку

Сегодня, 08:42:02 361 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С приходом теплой погоды на улицах Житомира начнут восстанавливать разметку

 На некоторых улицах Житомира разделительные полосы и пешеходные переходы сошли вместе со снегом. Коммунальщики объясняют, что восстановление дорожной разметки - это сезонное явление, потому что часто она наносится краской, которая может продержаться около 6 месяцев.

Директор КП «Управління автомобільних шляхів» Владимир Мазур в комментарии изданию Житомир.info заверил, что восстановление разметки на улицах города начнется в ближайшее время с наступлением теплой погоды.
 

«Дорожная разметка, которая наносится краской, имеет гарантийный срок эксплуатации - пол года. И так складывается, что нужно ежегодно обновлять дорожную разметку на улицах города. Сложными участками для нас в первую очередь являются места скопления людей, особенно рынки. В связи с поминальными днями - также и район городских кладбищ. Поэтому в первую очередь предприятие на этой неделе начинает восстановление пешеходных переходов на этих участках. Что касается осевых и тех участков, где участниками движения являются больше водители, то уже заключаются договоры с подрядными организациями. Но для нанесения разметки нужна более теплая погода. Это первое. А второе - дорожная разметка будет наноситься после ремонтных работ дорожного полотна», - говорит директор КП «УАШ» Владимир Мазур.


С наступлением благоприятной погоды коммунальщики и подрядные компании бросят свои силы на восстановление разметки на магистральных улицах.

«Однозначно, если состояние дорожного полотна позволит, то будет наноситься разделительная полоса, а также разделительные полосы рядности. В первую очередь, как ремонтные работы, так и нанесение разметки наносится по магистральным улицам и тем улицам, где движется общественный транспорт», - говорит директор КП «УАШ».

Напомним, в Житомире определили 5 основных улиц, на которых в 2021 году отремонтируют дорожное покрытие. 
Тэги: Житомир, разметка
Новости партнеров
Комментариев: 2
Marine
1 Руслана (Marine)   • 13:29:53, Сегодня [Материал]

какую нафик разметку, ямы на дорогах, автомобили ломаются.
Pound
2 Life is life (Pound)   • 14:15:11, Сегодня [Материал]

Тільки ям не чіпайте.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus