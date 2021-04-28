С приходом теплой погоды на улицах Житомира начнут восстанавливать разметку

«Дорожная разметка, которая наносится краской, имеет гарантийный срок эксплуатации - пол года. И так складывается, что нужно ежегодно обновлять дорожную разметку на улицах города. Сложными участками для нас в первую очередь являются места скопления людей, особенно рынки. В связи с поминальными днями - также и район городских кладбищ. Поэтому в первую очередь предприятие на этой неделе начинает восстановление пешеходных переходов на этих участках. Что касается осевых и тех участков, где участниками движения являются больше водители, то уже заключаются договоры с подрядными организациями. Но для нанесения разметки нужна более теплая погода. Это первое. А второе - дорожная разметка будет наноситься после ремонтных работ дорожного полотна», - говорит директор КП «УАШ» Владимир Мазур.