С приходом теплой погоды на улицах Житомира начнут восстанавливать разметку

На некоторых улицах Житомира разделительные полосы и пешеходные переходы сошли вместе со снегом. Коммунальщики объясняют, что восстановление дорожной разметки - это сезонное явление, потому что часто она наносится краской, которая может продержаться около 6 месяцев.
Директор КП «Управління автомобільних шляхів» Владимир Мазур в комментарии изданию Житомир.info
заверил, что восстановление разметки на улицах города начнется в ближайшее время с наступлением теплой погоды.
«Дорожная разметка, которая наносится краской, имеет гарантийный срок эксплуатации - пол года. И так складывается, что нужно ежегодно обновлять дорожную разметку на улицах города. Сложными участками для нас в первую очередь являются места скопления людей, особенно рынки. В связи с поминальными днями - также и район городских кладбищ. Поэтому в первую очередь предприятие на этой неделе начинает восстановление пешеходных переходов на этих участках. Что касается осевых и тех участков, где участниками движения являются больше водители, то уже заключаются договоры с подрядными организациями. Но для нанесения разметки нужна более теплая погода. Это первое. А второе - дорожная разметка будет наноситься после ремонтных работ дорожного полотна», - говорит директор КП «УАШ» Владимир Мазур.
С наступлением благоприятной погоды коммунальщики и подрядные компании бросят свои силы на восстановление разметки на магистральных улицах.
«Однозначно, если состояние дорожного полотна позволит, то будет наноситься разделительная полоса, а также разделительные полосы рядности. В первую очередь, как ремонтные работы, так и нанесение разметки наносится по магистральным улицам и тем улицам, где движется общественный транспорт»
, - говорит директор КП «УАШ».
Напомним, в Житомире определили 5 основных улиц
, на которых в 2021 году отремонтируют дорожное покрытие.