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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 28 » 09:03:52

Активисты создали онлайн-карту с пунктами сортировки отходов: куда житомирянам нести вторсырье

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Активисты создали онлайн-карту с пунктами сортировки отходов: куда житомирянам нести вторсырье

 Теперь каждый житель Житомира и области за считанные секунды может найти точки сбора вторичного сырья. Соответствующую онлайн платформу с картой запустили активисты.

До 2023 года планируется максимально покрыть карту Украины точками приема вторсырья, после чего главной задачей останется поддержка и обновление имеющейся информации, передает "Суспільне".
 

"Призываем каждого жителя Житомирской области присоединиться к проекту и к наполнению актуальной информации самой карты, как в городе, так и в селе. Для этого нужно найти ближайший пункт приема вторсырья, узнать всю необходимую информацию о его работе (например: адрес, время работы, контактный телефон, принимающих), сделать фото и занести все в форму на сайте. Добавив хотя бы один пункт, вы помогаете многим жителям региона, которые находятся в поисках и делают первые шаги в сортировке мусора. Благодаря такому коллективному участию количество точек сбора вторсырья постоянно будет расти. Recyclingpoints.org - это платформа, где жители Житомирщины могут вместе создавать условия для удобной сортировки, где каждый найдет актуальные подсказки и развенчает популярные мифы", - рассказала президент Всеукраинского молодежного движения "Let's do it Ukraine" Юлия Мархель.


На платформе содержится информация о том, как правильно сортировать бумагу, пластик, металл, стекло, тетра-пак, органику, опасные отходы.



На карте уже нанесены более десяти пунктов сортировки мусора в Житомире, среди них:

8 пунктов приема батареек:
 
  • улица Кафедральная, 4;
  • проезд Академика Тутковского, 10;
  • улица Шевченко, 105б;
  • Соборная площадь, 3;
  • улица Леха Качиньского, 12;
  • улица Театральная, 17;
  • улица Победы, 10;
  • улица Киевская, 62.

Электронные отходы принимают в ЧП "Полесье Net" по адресу: улица Витрука, 17.

Пункты приема вторсырья (бумага, полиэтилен, пластик) работают по адресам: улица Королева, 73 и улица Промышленная, 17.
Тэги: карта, вторсырье
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