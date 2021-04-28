Активисты создали онлайн-карту с пунктами сортировки отходов: куда житомирянам нести вторсырье

Теперь каждый житель Житомира и области за считанные секунды может найти точки сбора вторичного сырья. Соответствующую онлайн платформу с картой запустили активисты.
До 2023 года планируется максимально покрыть карту Украины точками приема вторсырья, после чего главной задачей останется поддержка и обновление имеющейся информации, передает "Суспільне
".
"Призываем каждого жителя Житомирской области присоединиться к проекту и к наполнению актуальной информации самой карты, как в городе, так и в селе. Для этого нужно найти ближайший пункт приема вторсырья, узнать всю необходимую информацию о его работе (например: адрес, время работы, контактный телефон, принимающих), сделать фото и занести все в форму на сайте. Добавив хотя бы один пункт, вы помогаете многим жителям региона, которые находятся в поисках и делают первые шаги в сортировке мусора. Благодаря такому коллективному участию количество точек сбора вторсырья постоянно будет расти. Recyclingpoints.org - это платформа, где жители Житомирщины могут вместе создавать условия для удобной сортировки, где каждый найдет актуальные подсказки и развенчает популярные мифы", - рассказала президент Всеукраинского молодежного движения "Let's do it Ukraine" Юлия Мархель.
На платформе содержится информация о том, как правильно сортировать бумагу, пластик, металл, стекло, тетра-пак, органику, опасные отходы.
На карте
уже нанесены более десяти пунктов сортировки мусора в Житомире, среди них:
8 пунктов приема батареек:
- улица Кафедральная, 4;
- проезд Академика Тутковского, 10;
- улица Шевченко, 105б;
- Соборная площадь, 3;
- улица Леха Качиньского, 12;
- улица Театральная, 17;
- улица Победы, 10;
- улица Киевская, 62.
Электронные отходы принимают в ЧП "Полесье Net" по адресу: улица Витрука, 17.
Пункты приема вторсырья (бумага, полиэтилен, пластик) работают по адресам: улица Королева, 73 и улица Промышленная, 17.