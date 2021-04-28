На Житомирщине наркоман продавал метадон, полученный по программе заместительной терапии

В городе Бердичев задержали 31-летнего мужчину, который продавал метадон, полученный по программе заместительной терапии. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"31-летний мужчина задержан "на горячем", неподалеку от его дома, сразу после того, как он продал наркозависимому лицу таблетки метадона. Наркотическое средство и полученные им денежные средства изъяты. Также в ходе проведенного обыска в доме, где он проживает, изъято более трех десятков таблеток метадона, белое порошкообразное вещество и сухие растения конопли"
, - информирует прокуратура.
По данным следствия, наркозависимый мужчина, получая по программе заместительной поддерживающей терапии наркотические средства, вместо использования часть из них продавал.
Мужчине сообщено о подозрении в незаконном приобретении хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств, совершенных повторно (ч. 2. ст. 307 УК Украины). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.