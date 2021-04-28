В Житомирской области Daewoo слетел с дороги слетел и перевернулся: фото с места ДТП

В Житомирской области из-за опрокидывания автомобиля травмы получили водитель и трое пассажиров. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 27 апреля в с. Малосёлка Бердичевского района.
В полиции виновником аварии называют водителя легковушки, который не справился с управлением.
"Предварительно, водитель ЗАЗ "Сенс", 61-летний бердичивлянин, двигаясь в направлении г. Бердичева, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось"
, - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автомобиля. Одну из пассажирок госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
В рамках начатого досудебного расследования продолжается выяснение всех причин и обстоятельств ДТП.
Фото Дениса Заремского