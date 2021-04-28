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В Житомирской области Daewoo слетел с дороги слетел и перевернулся: фото с места ДТП

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В Житомирской области Daewoo слетел с дороги слетел и перевернулся: фото с места ДТП

 В Житомирской области из-за опрокидывания автомобиля травмы получили водитель и трое пассажиров. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем ​​27 апреля в с. Малосёлка Бердичевского района.

В полиции виновником аварии называют водителя легковушки, который не справился с управлением.

"Предварительно, водитель ЗАЗ "Сенс", 61-летний бердичивлянин, двигаясь в направлении г. Бердичева, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.



В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры автомобиля. Одну из пассажирок госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

В рамках начатого досудебного расследования продолжается выяснение всех причин и обстоятельств ДТП.

Фото Дениса Заремского
Тэги: Житомирщина, дтп
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