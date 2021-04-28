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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 28 » 13:10:58

В центре Житомира водитель грузовика врезался в припаркованную легковушку и уехал: видео ДТП

Сегодня, 13:13:58 466 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира водитель грузовика врезался в припаркованную легковушку и уехал: видео ДТП

 В Житомире возле кинотеатра "Жовтень" грузовой автомобиль во время заезда на тротуар зацепил припаркованную легковушку. Водитель грузовика заметил, что столкнулся с автомобилем, но с места ДТП уехал.

Как сообщает патрульная полиция, ДТП произошло 27 апреля около 17 часов.
 

"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле кинотеатра "Жовтень". Как сообщила патрульным заявительница, когда она подошла к автомобилю, то обнаружила механические повреждения. Участник ДТП, совершивший наезд на автомобиль заявительницы, место происшествия покинул" , - говорится в сообщении.


Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и разыскивают водителя.

"Оформленные патрульными полицейскими материалы переданы в отдел розыска и обработки материалов ДТП для дальнейшего установления личности водителя и оформления административного протокола", - добавила патрульная полиция.

 
Тэги: дтп, Житомир, грузовик
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Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 14:11:30, Сегодня [Материал]

І ця бидлота живе поряд з нами. Жах.
current_user
2 Current User (current_user)   • 14:16:31, Сегодня [Материал]

"Бидлота" - це водій вантажівки чи водій легковика, що припаркувався на тротуарі?)
RaID
3 Сергій (RaID)   • 14:27:50, Сегодня [Материал]

Враховуючи що штраф за покинення місця ДТП всього 255 грн було б дивно щоб хтось не намагався зробити ставку на те що не знайдуть, бо зробити ставку у 255 грн у такому "казіно" досить дешево виходить.
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