В центре Житомира водитель грузовика врезался в припаркованную легковушку и уехал: видео ДТП

В Житомире возле кинотеатра "Жовтень" грузовой автомобиль во время заезда на тротуар зацепил припаркованную легковушку. Водитель грузовика заметил, что столкнулся с автомобилем, но с места ДТП уехал.
Как сообщает патрульная полиция
, ДТП произошло 27 апреля около 17 часов.
"Инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле кинотеатра "Жовтень". Как сообщила патрульным заявительница, когда она подошла к автомобилю, то обнаружила механические повреждения. Участник ДТП, совершивший наезд на автомобиль заявительницы, место происшествия покинул" , - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии и разыскивают водителя.
"Оформленные патрульными полицейскими материалы переданы в отдел розыска и обработки материалов ДТП для дальнейшего установления личности водителя и оформления административного протокола"
, - добавила патрульная полиция.