ЕБРР поможет реформировать Житомирское ТТУ

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление планируют реформировать и превратить в финансово устойчивое предприятие. Как отмечают в городском совете, эффективность деятельности КП повысят путем оптимизации производственных процессов, внедрения мероприятий по реформированию транспортной сети.
Модернизация транспортной инфраструктуры города осуществляется при поддержке ЕБРР, который предоставил грант в размере 150 тыс. евро. По условию кредитного договора, реформирование ТТУ должно осуществляться с обязательным сопровождением консультантов от ЕБРР.
"Представители международной группы Egis, которая будет предоставлять техническую помощь ТТУ в рамках его модернизации, проведут полный анализ деятельности КП: сейчас они изучают работу предприятия", - информирует мэрия.
В течение первого года эксперты будут изучать финансовое и техническое состояние ТТУ, его структуру, а также предоставят рекомендации и предложения по оптимизации. Консультанты будут осуществлять и полное сопровождение реализации таких рекомендаций коммунальным предприятием в течение второго года.
"Среди основных задач программы корпоративного развития - разработка новой организационной структуры, бизнес-плана, улучшение финансового управления, разработка системы сравнительных показателей эффективности, повышение осведомленности персонала, налаживание устойчивого диалога между пользователями общественного транспорта и КП"
, - добавляет горсовет.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития
дал Житомиру кредит в размере 10 миллионов евро на покупку троллейбусов
и 2 миллиона евро гранта. За грантовые средства проводится строительство троллейбусной линии
на Малёванку.