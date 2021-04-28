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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 28 » 15:06:34

ЕБРР поможет реформировать Житомирское ТТУ

Вчера, 15:21:34 2394 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ЕБРР поможет реформировать Житомирское ТТУ

 Житомирское трамвайно-троллейбусное управление планируют реформировать и превратить в финансово устойчивое предприятие. Как отмечают в городском совете, эффективность деятельности КП повысят путем оптимизации производственных процессов, внедрения мероприятий по реформированию транспортной сети.

Модернизация транспортной инфраструктуры города осуществляется при поддержке ЕБРР, который предоставил грант в размере 150 тыс. евро. По условию кредитного договора, реформирование ТТУ должно осуществляться с обязательным сопровождением консультантов от ЕБРР.
 

"Представители международной группы Egis, которая будет предоставлять техническую помощь ТТУ в рамках его модернизации, проведут полный анализ деятельности КП: сейчас они изучают работу предприятия", - информирует мэрия.


В течение первого года эксперты будут изучать финансовое и техническое состояние ТТУ, его структуру, а также предоставят рекомендации и предложения по оптимизации. Консультанты будут осуществлять и полное сопровождение реализации таких рекомендаций коммунальным предприятием в течение второго года.

"Среди основных задач программы корпоративного развития - разработка новой организационной структуры, бизнес-плана, улучшение финансового управления, разработка системы сравнительных показателей эффективности, повышение осведомленности персонала, налаживание устойчивого диалога между пользователями общественного транспорта и КП", - добавляет горсовет.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития дал Житомиру кредит в размере 10 миллионов евро на покупку троллейбусов и 2 миллиона евро гранта. За грантовые средства проводится строительство троллейбусной линии на Малёванку.
Тэги: ТТУ, ЕБРР, Житомир
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 23:09:41, Вчера [Материал]

кусок земли там неплохой
есть что реформировать....
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 04:05:47, Сегодня [Материал]

ЕБРР спит и видит как бы ее урвать. Как урвало на многих других спонсируемых проектах. Что еще расскажешь?
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