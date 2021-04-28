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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Апрель » 28 » 16:35:10

Всемирный фонд дикой природы обнаружил на Житомирщине незаконные вырубки ценного леса

Вчера, 16:39:10 870 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Всемирный фонд дикой природы обнаружил на Житомирщине незаконные вырубки ценного леса

 Эксперты WWF-Украина при обследовании природных лесов государственного предприятия "Народичский спецлесхоз" выявили незаконные вырубки деревьев. Об этом сообщили на странице организации в соцсети Facebook
 

"Эксперты обнаружили, что два участка (кв. 103, вид.5 и кв. 104 вид.8) были частично вырублены. Они пострадали в результате прошлогодних пожаров, однако, согласно законодательству, рубки там запрещены", – говорится в сообщении. 


Кроме того, в рамках первого участка выданы еще 3 лесорубных билета в этом году. То есть на ценном участке предусматриваются дальнейшие рубки. 

WWF-Украина сообщает, что вырубки обнаружили в пределах Закусилевского лесничества на участках природных лесов.

Фото: WWF-Україна

"Природными являются леса, в которых локально и временно проявилось антропогенное воздействие, но оно не изменило существенно лесную экосистему, поэтому она способна в течение короткого времени восстановиться естественным путем до состояния пралесовых", – объясняют во Всемирном фонде дикой природы.

В организации отметили, что не будут стоять в стороне рубок в ценных лесах. Именно поэтому эксперты обратились к "Народичскому спецлесхозу" о правомерности проведения рубок. 

Также готовят обращение в орган сертификации FSC и Государственную экологическую инспекцию Украины.
Тэги: Житомирская область, незаконная вырубка, лес, WWF
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 21:48:16, Вчера [Материал]

Уже всемирный фонд даже видит, а все правительство, все местные чиновники и уровнем ниже, как и ОБСЕ в зоне конфликта на востоке - НИЧЕГО НЕ ВИДЯТ!
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