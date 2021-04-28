Всемирный фонд дикой природы обнаружил на Житомирщине незаконные вырубки ценного леса

Эксперты WWF-Украина при обследовании природных лесов государственного предприятия "Народичский спецлесхоз" выявили незаконные вырубки деревьев. Об этом сообщили на странице организации в соцсети Facebook
.
"Эксперты обнаружили, что два участка (кв. 103, вид.5 и кв. 104 вид.8) были частично вырублены. Они пострадали в результате прошлогодних пожаров, однако, согласно законодательству, рубки там запрещены", – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках первого участка выданы еще 3 лесорубных билета в этом году. То есть на ценном участке предусматриваются дальнейшие рубки.
WWF-Украина сообщает, что вырубки обнаружили в пределах Закусилевского лесничества на участках природных лесов.
Фото: WWF-Україна
"Природными являются леса, в которых локально и временно проявилось антропогенное воздействие, но оно не изменило существенно лесную экосистему, поэтому она способна в течение короткого времени восстановиться естественным путем до состояния пралесовых"
, – объясняют во Всемирном фонде дикой природы.
В организации отметили, что не будут стоять в стороне рубок в ценных лесах. Именно поэтому эксперты обратились к "Народичскому спецлесхозу" о правомерности проведения рубок.
Также готовят обращение в орган сертификации FSC и Государственную экологическую инспекцию Украины.