Жителям Житомирской области начали делать прививки корейской версией вакцины AstraZeneca

"Новая вакцина корейского производителя имеет идентичный состав, как и AstraZeneca и Covishield. То есть, те граждане, которые получили прививки, например, Covishield, автоматически могут без проблем получать вторую дозу любой другой вакциной: или из Южной Кореи, или разработанные на европейских производственных мощностях компании AstraZeneca", - сказал Виталий Бунечко.
"Каждый флакон вакцины AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, столько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использование его после 6 часов с момента открытия запрещено. Срок хранения этой вакцины - 6 месяцев при температуре от +2 до +8°C", - пояснил председатель ОГА.