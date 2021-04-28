Жителям Житомирской области начали делать прививки корейской версией вакцины AstraZeneca

"Новая вакцина корейского производителя имеет идентичный состав, как и AstraZeneca и Covishield. То есть, те граждане, которые получили прививки, например, Covishield, автоматически могут без проблем получать вторую дозу любой другой вакциной: или из Южной Кореи, или разработанные на европейских производственных мощностях компании AstraZeneca", - сказал Виталий Бунечко.