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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 28 » 17:45:52

Жителям Житомирской области начали делать прививки корейской версией вакцины AstraZeneca

Вчера, 17:50:52 895 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителям Житомирской области начали делать прививки корейской версией вакцины AstraZeneca

 Житомирская область получила новую партию вакцин американского и корейского производства, в частности вакцины Pfizer - 1170 доз и AstraZeneca Careers - 10800 доз.

По словам председателя Житомирской ОГА, поставки происходят в рамках инициативы COVAX.
 

"Новая вакцина корейского производителя имеет идентичный состав, как и AstraZeneca и Covishield. То есть, те граждане, которые получили прививки, например, Covishield, автоматически могут без проблем получать вторую дозу любой другой вакциной: или из Южной Кореи, или разработанные на европейских производственных мощностях компании AstraZeneca", - сказал Виталий Бунечко.


Корейским препаратом будут вакцинировать людей старше 65 лет. Поэтому все, кто подпадает под эту категорию, смогут обратиться к своим семейным врачам и получить свою дозу вакцины в 82 пунктах прививок области.


 

"Каждый флакон вакцины AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После вскрытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, столько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона или использование его после 6 часов с момента открытия запрещено. Срок хранения этой вакцины - 6 месяцев при температуре от +2 до +8°C", - пояснил председатель ОГА.


Также продолжат использовать Pfizer для вакцинации прежде всего жителей домов интернатного типа и сотрудников этих учреждений. Отдельно этой же вакциной прививают работников ГСЧС и пограничников.

По состоянию на 28 апреля в Житомирской области прививки от коронавируса получили 20 168 человек.

Тэги: Житомирская область, вакцинация, коронавирус
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Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 21:56:00, Вчера [Материал]

На сайті Міністерства охорони здоров’я оприлюднена кількість людей, які провакциновані «Pfizer». Серед них людей, старших 80 років – 1, або 0,010%. Медичних працівників – 400, або 3%. І по дивній категорії «інші» провакциновано 9641, або уже такі символічні 73%. Що це за «інші»? (с) твиттер Пороха
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 23:08:55, Вчера [Материал]

сам то как думаеш?
полицаев шприцуют кетайской. Аваков хоть и чёрт, но о своих орлах заботицца. Правда кьюаркод не бьёцца, но то такое...
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 04:07:24, Сегодня [Материал]

Я не думаю, за меня думают, и делают, и за тебя тоже! Спасибо 73%, что сделали возможным такое)
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 07:59:05, Сегодня [Материал]

422... на добу... такими темпами до нового пришестя можна вакцинуватися
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