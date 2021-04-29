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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 29 » 08:38:33

С помощью почты в Житомирскую область незаконно поставляли оружие

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С помощью почты в Житомирскую область незаконно поставляли оружие

 Правоохранители разоблачили жителя Кировоградской области, который незаконно продавал оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества жителям Житомирщины. Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирская областная прокуратура.
 

"По данным следствия, 44-летний житель города Александрия Кировоградской области через Интернет организовал незаконную продажу огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе и на территории Житомирской области", - говорится в сообщении.


По информации ведомства, мужчина принимал заказы на сайте, а товар отправлял по обычной почте.

28 апреля во время санкционированных обысков по месту регистрации и проживания мужчины обнаружено и изъято: реактивную противотанковую гранату РПГ-22, боевой пистолет марки ТТ, пистолет снабженный магазином с 8 патронами, более 1460 патронов с различной маркировкой, полторы сотни предметов, похожих на пули, 14 магазинов с различной маркировкой, почти 80 кг пороха в пластиковых емкостях, 3 ружья, 8 ручных дымовых гранат.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Тэги: Житомирщина, незаконная продажа, Оружие
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