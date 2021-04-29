Як проходить будівництво мосту через річку Случ

У селі Чижівка Новоград-Волинського району на автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі – Шепетівка (км 92+351) триває капітальний ремонт мосту через річку Случ. Реконструкція відбувається по програмі Президента України – «Велике будівництво».
Про це «Журналу Житомира» розповіли у Житомирській ОДА з посиланням на Службу автомобільних доріг у Житомирській області.
- Наразі на об’єкті завершені роботи з влаштування бетону на монолітній плиті, що виконувалися в три етапи: щоразу мостовики вкладали по 90 м. куб. бетонної суміші. Найближчим часом буде проведено влаштування бордюрів та тротуарної плити, - розповідають у САД.
У цілому в межах проєкту на штучній споруді передбачено:
- розібрати та влаштувати нову прогонову будову;
- влаштувати комплексне мостове покриття;
- реалізувати заходи з безпеки дорожнього руху.
У поточному році заплановано провести капітальний ремонт шляху Р-49 між селами Чижівка та Наталівка на Новоград-Волинщині, що дозволить з’єднати напрямок якісним покриттям з автодорогою міжнародного значення М-06 Київ-Чоп.