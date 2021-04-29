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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 29 » 12:13:03

В Житомире водитель сбежал с места аварии, оставив на дороге свою машину. ВИДЕО

Вчера, 12:23:54 1648 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель сбежал с места аварии, оставив на дороге свою машину. ВИДЕО

 Вечером 28 апреля в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП: автомобиль Skoda врезался Chevrolet. После аварии водитель автомобиля Skoda скрылся с места происшествия, оставив свое транспортное средство. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Когда полицейские прибыли на место происшествия то установили, что водитель автомобиля Skoda совершил наезд на автомобиль Chevrolet. До приезда патрульных водитель автомобиля Skoda скрылся с места происшествия, оставив свое транспортное средство на проезжей части. Патрульные полицейские зарисовали схему ДТП и отобрали объяснения у водителя Chevrolet ", - отмечают правоохранители.


Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения Городского информационного центра.



Транспортное средство Skoda патрульные эвакуировали на штрафплощадку.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена ответственность: штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 2
німанд
1 Niemand (німанд)   • 13:45:51, Вчера [Материал]

" ...Патрульными полицейскими зарисовали схему ДТП и отобрали объяснения у водителя Chevrolet".
То есть, схему зарисовали полицейскими, а объяснения отобрали? С трудом верится, что это "отмечают правоохранители". Это просто такие тупые переводчики на ЖЖ (наверное и сами не понимают что написали). Если настолько безграмотные, то не позорьтесь и не позорьте город Житомир. Пишите на украинском, все равно новость откуда-то списали.
Комментарий удалят скорее всего, это они умеют.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:32:03, Вчера [Материал]

"оставив свое транспортное средство" - полицаи оптимисты. Владелец машины как раз в это время бухал с тремя приятелями. а машину угнали. Так что на этих фотках злодей-угонщик, которого полицаям надо найти.
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