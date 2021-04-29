В Житомире водитель сбежал с места аварии, оставив на дороге свою машину. ВИДЕО

Вечером 28 апреля в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП: автомобиль Skoda врезался Chevrolet. После аварии водитель автомобиля Skoda скрылся с места происшествия, оставив свое транспортное средство. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Когда полицейские прибыли на место происшествия то установили, что водитель автомобиля Skoda совершил наезд на автомобиль Chevrolet. До приезда патрульных водитель автомобиля Skoda скрылся с места происшествия, оставив свое транспортное средство на проезжей части. Патрульные полицейские зарисовали схему ДТП и отобрали объяснения у водителя Chevrolet ", - отмечают правоохранители.
Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения Городского информационного центра.
Транспортное средство Skoda патрульные эвакуировали на штрафплощадку.
За оставление места дорожно-транспортного происшествия предусмотрена ответственность: штраф в размере 3400 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет, или административный арест на срок от 10 до 15 суток.