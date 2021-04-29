Украинцы смогут сменить прописку онлайн: услуга будет доступна на портале «Дія»

«У нас в стране очень много громад и кто-то (не буду называть, как я оцениваю этого человека) дал правку в закон, что каждая громада создает собственные реестры, где фиксируются данные о прописке. Эти реестры между собой не взаимодействуют. И нам надо было решить этот вопрос и наладить взаимодействие. Мы запускаем прописку онлайн 17 мая на Дія Саміт (публичное событие, где Минцифры должен презентовать новые онлайн-сервисы - ред.) и уже после этого можно будет менять место регистрации онлайн», - сказал министр.