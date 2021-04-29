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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 29 » 13:46:58

Украинцы смогут сменить прописку онлайн: услуга будет доступна на портале «Дія»

Вчера, 13:59:58 906 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы смогут сменить прописку онлайн: услуга будет доступна на портале «Дія»

 Начиная с 17 мая 2021 года украинцы смогут менять регистрацию места проживания онлайн, через портал «Дія». Об этом во время прямого эфира на Радио Свобода в Инстаграме сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
 

«У нас в стране очень много громад и кто-то (не буду называть, как я оцениваю этого человека) дал правку в закон, что каждая громада создает собственные реестры, где фиксируются данные о прописке. Эти реестры между собой не взаимодействуют. И нам надо было решить этот вопрос и наладить взаимодействие. Мы запускаем прописку онлайн 17 мая на Дія Саміт (публичное событие, где Минцифры должен презентовать новые онлайн-сервисы - ред.) и уже после этого можно будет менять место регистрации онлайн», - сказал министр.


Министр добавил, что зарегистрироваться онлайн можно будет как в собственном, так и в арендованном помещении.
 

«Если я хочу прописаться у другого человека, то этому человеку приходит извещение, что у него кто-то хочет прописаться. Вы сможете ввести адрес и владелец квартиры просто подтвердит это электронной подписью на портале «Дія». Электронную подпись мы запускаем также с 17 мая. Я думаю, что мы увидим интересную картину - как и где на самом деле проживают люди в Украине», - сказал Федоров.


По словам министра, в настоящее время каждый третий украинец проживает не по месту своей регистрации, а миллион украинцев вообще не имеют места регистрации.

Министр также отметил, что начиная с 17 мая, молодые люди, которые меняют место регистрации не обязаны приходить в военкоматы. Военкоматы автоматически получать информацию об изменении места регистрации гражданина.
Тэги: прописка, Дія
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Комментариев: 1
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 16:41:07, Вчера [Материал]

ну хоч посміємося...
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