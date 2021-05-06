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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 6 » 08:36:28

В Житомире СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол

Сегодня, 08:38:28 742 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол

 Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Житомире иностранца, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 41-летний гражданин Турции скрывался в Украине с июля 2020 года.

"Приговором Высшего уголовного суда Республики Турция иностранен осужден к лишению свободы сроком более 21 год за совершение тяжких преступлений - грабеж, мародерство и вандализм", - информирует пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали иностранца по месту его временного проживания, в арендованном доме в областном центре.

Фото: СБУ


Богунский районный суд г. Житомира избрал иностранцу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста сроком на 40 суток. Сейчас он находится под стражей.

"Проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции", - добавляет спецслужба.
Тэги: Житомир, розыск, Интерпол, задержание, СБУ
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