В Житомире СБУ задержала иностранца, которого разыскивал Интерпол

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Житомире иностранца, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 41-летний гражданин Турции скрывался в Украине с июля 2020 года.
"Приговором Высшего уголовного суда Республики Турция иностранен осужден к лишению свободы сроком более 21 год за совершение тяжких преступлений - грабеж, мародерство и вандализм"
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Оперативники спецслужбы задержали иностранца по месту его временного проживания, в арендованном доме в областном центре.
Фото: СБУ
Богунский районный суд г. Житомира избрал иностранцу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста сроком на 40 суток. Сейчас он находится под стражей.
"Проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции"
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