В пригороде Житомира из реки достали сотни метров браконьерских сетей

С 1 апреля на территории Житомирской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов. К сожалению, на запрет не обращают внимание браконьеры.
6 мая во время совместного рейда рыбоохранного патруля и правоохранителей обнаружили более 600 метров браконьерских сетей.
По информации Житомирского рыбоохранного патруля, рейд проводился на р. Гуйва, вблизи сел Старая Котельная, Иванков и Лещин.
"Из водоема изъято 10 ед. сетей, общей длиной 620 м. В запрещенных орудиях находилась такая рыба: карась - 40 экз., плотва - 18 экз. и щука - 6 экз. Все водные биоресурсы в живом состоянии выпущены в среду обитания", - сообщает рыбпатруль.
Отмечается, что владельцев сетей найти не удалось.
Житомирский рыбоохранный патруль призывает жителей области, которые заметили нарушения Правил рыболовства
или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов, безотлагательно сообщать на "горячую линию" управления: (067) 414 60 74
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