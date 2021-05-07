В житомирском скейт-парке монтируют рампы и рейлы: открытие уже через неделю. ФОТО

«Скажу так - дорого. У нас работа разделилась на два этапа. Город за свой счет сделал площадку, бетонные работы, благоустройство. Мы поработали очень хорошо с бизнесом, который согласился помочь. Это не один человек, их много. Они сложились деньгами и для города сделали такой подарок. Когда мы все закончим, мы обязательно скажем, кто это был. Но сначала давайте проверим насколько оно нормальное, а потом уже будем говорить, кто заслуживает награду, а кто - нет», - сказал Александр Черняхович.