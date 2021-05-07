В житомирском скейт-парке монтируют рампы и рейлы: открытие уже через неделю. ФОТО

В Житомире на Новом бульваре продолжается обустройство скейт-парка. В настоящее время проводится монтаж конструкций для любителей экстремального спорта.
Уже через неделю площадку планируют открыть, передает Житомир инфо
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«Надеемся, что уже через неделю мы закончим все работы связанные с монтажом и благоустройством. Готовы анонсировать, что 15 мая планируем открытие. Сейчас идут переговоры, хотим пригласить интересных спортсменов, которые смогут нам показать, как надо использовать это оборудование и также они нам скажут насколько оно хорошее»
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Площадку под скейт-парк построили за средства городского бюджета, а вот покупку конструкций для него профинансировали спонсоры.
«Скажу так - дорого. У нас работа разделилась на два этапа. Город за свой счет сделал площадку, бетонные работы, благоустройство. Мы поработали очень хорошо с бизнесом, который согласился помочь. Это не один человек, их много. Они сложились деньгами и для города сделали такой подарок. Когда мы все закончим, мы обязательно скажем, кто это был. Но сначала давайте проверим насколько оно нормальное, а потом уже будем говорить, кто заслуживает награду, а кто - нет», - сказал Александр Черняхович.
Фото: Житомир инфо