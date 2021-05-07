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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 7 » 17:11:10

В житомирском скейт-парке монтируют рампы и рейлы: открытие уже через неделю. ФОТО

Вчера, 17:11:10 720 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском скейт-парке монтируют рампы и рейлы: открытие уже через неделю. ФОТО

 В Житомире на Новом бульваре продолжается обустройство скейт-парка. В настоящее время проводится монтаж конструкций для любителей экстремального спорта.

Уже через неделю площадку планируют открыть, передает Житомир инфо.

«Надеемся, что уже через неделю мы закончим все работы связанные с монтажом и благоустройством. Готовы анонсировать, что 15 мая планируем открытие. Сейчас идут переговоры, хотим пригласить интересных спортсменов, которые смогут нам показать, как надо использовать это оборудование и также они нам скажут насколько оно хорошее», - рассказывает советник Житомирского городского головы Александр Черняхович.

Площадку под скейт-парк построили за средства городского бюджета, а вот покупку конструкций для него профинансировали спонсоры.
 

«Скажу так - дорого. У нас работа разделилась на два этапа. Город за свой счет сделал площадку, бетонные работы, благоустройство. Мы поработали очень хорошо с бизнесом, который согласился помочь. Это не один человек, их много. Они сложились деньгами и для города сделали такой подарок. Когда мы все закончим, мы обязательно скажем, кто это был. Но сначала давайте проверим насколько оно нормальное, а потом уже будем говорить, кто заслуживает награду, а кто - нет», - сказал Александр Черняхович.






Фото: Житомир инфо
Тэги: скейт-парк, Житомир
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Комментариев: 1
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 20:55:14, Вчера [Материал]

Хорошее дело сделали.
Помнится, пацаны тулились на заброшенной площадке за "Украиной"... так однозначно лучше.
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