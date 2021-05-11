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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 11 » 09:31:02

В лесах Житомирской области проложили более 1,5 тыс. км противопожарных полос. ФОТО

Вчера, 09:33:02 597 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесах Житомирской области проложили более 1,5 тыс. км противопожарных полос. ФОТО

 В Житомирской области государственные лесохозяйственные предприятия отделили лесные массивы от населенных пунктов минерализованными полосами - противопожарными барьерами.

Как сообщает "Суспільне", лесоводы проложили более 1,5 тысячи километров минеральных полос вокруг почти 400 населенных пунктов. Кроме того, еще 2000 гектаров полос устроили гослесхозы области непосредственно в лесах.
 

"Трактором со специальным плугом, который не только распахивает, но и прижимает земляной пласт, и культиватором лесоводы прошли участки, где леса примыкают к селам, поселкам и городам. Таким образом они хотят обезопасить распространение неконтролируемого огня на зеленые насаждения, которые случаются, когда жители сжигают сухую растительность на приусадебных участках", - рассказала Наталья Горай, специалист по связям с общественностью Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.




Она добавила, что особенно опасно в селах, где много пустых домов и травянистая растительность вокруг весной и до конца лета становится средой для распространения огня. Есть достаточно примеров прошлых лет, когда таким образом выгорали целые улицы, а в некоторых областях Украины даже погибали люди.

Работы будут продолжаться и в течение всего лета и осени - полосы будут восстанавливать, чтобы не зарастали растительностью и не засыпались хвоей.



Вместе с тем, лесоводы обращаются к жителям и гостям области с просьбой быть ответственными и осторожными с огнем в лесу и вблизи него, ведь при нынешних погодных условиях это крайне опасно.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены наказания: наложение штрафа на граждан от 1530 до 4590 гривен и на должностных лиц - от 4590 до 15300 гривен.

Фото: Суспільне
Тэги: лес, Житомирская область, пожар
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