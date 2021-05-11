В лесах Житомирской области проложили более 1,5 тыс. км противопожарных полос. ФОТО

В Житомирской области государственные лесохозяйственные предприятия отделили лесные массивы от населенных пунктов минерализованными полосами - противопожарными барьерами.
Как сообщает "Суспільне
", лесоводы проложили более 1,5 тысячи километров минеральных полос вокруг почти 400 населенных пунктов. Кроме того, еще 2000 гектаров полос устроили гослесхозы области непосредственно в лесах.
"Трактором со специальным плугом, который не только распахивает, но и прижимает земляной пласт, и культиватором лесоводы прошли участки, где леса примыкают к селам, поселкам и городам. Таким образом они хотят обезопасить распространение неконтролируемого огня на зеленые насаждения, которые случаются, когда жители сжигают сухую растительность на приусадебных участках", - рассказала Наталья Горай, специалист по связям с общественностью Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Она добавила, что особенно опасно в селах, где много пустых домов и травянистая растительность вокруг весной и до конца лета становится средой для распространения огня. Есть достаточно примеров прошлых лет, когда таким образом выгорали целые улицы
, а в некоторых областях Украины даже погибали люди.
Работы будут продолжаться и в течение всего лета и осени - полосы будут восстанавливать, чтобы не зарастали растительностью и не засыпались хвоей.
Вместе с тем, лесоводы обращаются к жителям и гостям области с просьбой быть ответственными и осторожными с огнем в лесу и вблизи него, ведь при нынешних погодных условиях это крайне опасно.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены наказания: наложение штрафа на граждан от 1530 до 4590 гривен и на должностных лиц - от 4590 до 15300 гривен.
Фото: Суспільне