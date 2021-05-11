В лесах Житомирской области проложили более 1,5 тыс. км противопожарных полос. ФОТО

"Трактором со специальным плугом, который не только распахивает, но и прижимает земляной пласт, и культиватором лесоводы прошли участки, где леса примыкают к селам, поселкам и городам. Таким образом они хотят обезопасить распространение неконтролируемого огня на зеленые насаждения, которые случаются, когда жители сжигают сухую растительность на приусадебных участках", - рассказала Наталья Горай, специалист по связям с общественностью Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.