Житомир за деньги Всемирного банка может обеспечить канализацией весь частный сектор

"На позапрошлой неделе от Министерства регионального развития и Всемирного банка нашему городу поступило предложение начать третий проект развития городской инфраструктуры за счет Всемирного банка, - говорит Андрей Никитин. - Напомню: сейчас мы реализуем второй проект развития городской инфраструктуры, в рамках которого строим новые очистные сооружения канализации, очистные сооружения воды, сети города, главную канализационно-насосную станцию. Сейчас у нас есть возможность принять участие в третьем проекте, который предварительно начнется в 2023 году. Вы первые, кто официально слышит эту информацию. Ориентировочно проект должен закончиться в 2028 году. Он предусматривает обновление водопроводной канализационной структуры по нескольким направлениям. В социальном плане - улучшение жизни жителей Житомира, экологическом - улучшение охраны окружающей среды и в направлении энергосбережения. Если наши проекты попадают в эти критерии, мы можем принять в нем участие. Об ограничении денежном пока нам никто не говорил, но мы понимаем, что какие-то определенные ограничения должны быть. Мы рассчитываем на то, что нам действительно нужно канализировать частный сектор - это важно - и дальше обновлять наши городские трубопроводы большого диаметра, а также насосную станцию ​​первого подъема".