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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 13 » 08:56:40

Житомир за деньги Всемирного банка может обеспечить канализацией весь частный сектор

Вчера, 08:56:40 1420 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир за деньги Всемирного банка может обеспечить канализацией весь частный сектор

 Министерство регионального развития Украины совместно со Всемирным банком предложило Житомиру присоединиться к третьему проекту развития городской инфраструктуры. В рамках реализации данного проекта город получит возможность обновить водопроводную канализацию за деньги Всемирного банка.

Об этом в эфире на канале "Суспільне. Житомир" рассказал директор коммунального предприятия "Житомирводоканал" Андрей Никитин.

По его словам, третий проект развития городской инфраструктуры продлится с 2023 до 2028 года.
 

"На позапрошлой неделе от Министерства регионального развития и Всемирного банка нашему городу поступило предложение начать третий проект развития городской инфраструктуры за счет Всемирного банка, - говорит Андрей Никитин. - Напомню: сейчас мы реализуем второй проект развития городской инфраструктуры, в рамках которого строим новые очистные сооружения канализации, очистные сооружения воды, сети города, главную канализационно-насосную станцию. Сейчас у нас есть возможность принять участие в третьем проекте, который предварительно начнется в 2023 году. Вы первые, кто официально слышит эту информацию. Ориентировочно проект должен закончиться в 2028 году. Он предусматривает обновление водопроводной канализационной структуры по нескольким направлениям. В социальном плане - улучшение жизни жителей Житомира, экологическом - улучшение охраны окружающей среды и в направлении энергосбережения. Если наши проекты попадают в эти критерии, мы можем принять в нем участие. Об ограничении денежном пока нам никто не говорил, но мы понимаем, что какие-то определенные ограничения должны быть. Мы рассчитываем на то, что нам действительно нужно канализировать частный сектор - это важно - и дальше обновлять наши городские трубопроводы большого диаметра, а также насосную станцию ​​первого подъема".


По словам Андрея Никитина, для того, чтобы канализировать наименее канализированные районы города и подключить их к центральной сети канализации, Житомиру только на реализацию подключения нужны 14 миллионов долларов. Вместе с сопроводительными работами - такими, как консалтинг - общая сумма реализации проекта ориентировочно составит 15 или 1,5 миллионов долларов.

Напомним, житомирский водоканал приобрел партию активированного угля, который вскоре начнут использовать для фильтрации воды.
Тэги: Всемирный банк, канализация, кредит, Житомир
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Комментариев: 5
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 10:27:05, Вчера [Материал]

Простите, но это все только бесплатный пизд_ж. Всемирный банк денег безвозвратно не давал и не дает. Деньги надо возвращать с процентами. А это все ляжет на население путем увеличения тарифов. Так и было с новыми очистными. Говорили, что тариф не будет расти. А потом недомэр заявляет, что тариф повысили потому, что нужно погашать миллионные кредиты, на которые проводится реконструкция.
Житомир- город застойный. Молодежь выезжает. Населения половина - никчемные пенсионеры с подачкой от так называемого государства в 1700-2500 грн. Они смогут платить новые тарифы.
Никитин, ты бы лучше не деньги международные отмывал, а сделал в городже несколько скважин с пипьевой водой, как в других областных центрах. Вот тогда тебе, может, и сказали бы спасибо. А так типичный дерибанщик денег населения, взымаемых в виде тарифов. Если честный собери митинг на площади и выпей литруху воды из своего так называемого водопровода !
Ответ: Понятно, что дело идет о кредите. А какие другие пути модернизации коммунальных предприятий, замены коммуникаций? Государство деньги не дает, в бюджете местном таких средств нет.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:55:57, Вчера [Материал]

ответ - бомба
как тут не вспомнить незабвенную Сару с её крылатым - "нету денег, значит нех@уй строить"
SAT
2 Nostradamus (SAT)   • 10:31:00, Вчера [Материал]

Да, и еще . У нас что фекальная канализация отдельно, а водопроводная - отдельно? Насмешили)))
Leonkrot
4 Виктор (Leonkrot)   • 14:20:38, Вчера [Материал]

сам живу в частном секторе, соседями все скинулись и провели а также платим за канализацию в водоканал
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 03:32:24, Сегодня [Материал]

Далеко не во всех частных секторах есть возможность даже за свои деньги провести канализацию, и это практически центр города. Так что, в новости 2 НО:
1. Может и будет - разные вещи. Может кому-то повезет, но наверное больше будет шуму в СМИ, нежели реальности на деле.
2. Априори уже весь частный сектор не смогут подключить, т.к. будут технические ограничения или еще что-то придумают.
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