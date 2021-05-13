В центре разрастается бывшая «Смачна зупинка»: мэрия разрешение на проведение работ не давала

"Так же, как строился этот объект в начале, так же он продолжает расширяться и сейчас. Только в этот раз без флага Украины и патриотических лозунгов на стенах. Уже строят 2-й этаж. Сначала скажут, что это летняя площадка, а потом "по тихому" переоформят в полноценный этаж", - написал Виталий Радченко.