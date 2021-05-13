В центре разрастается бывшая «Смачна зупинка»: мэрия разрешение на проведение работ не давала

В центре Житомира на площади Победы начали расширять помещение торгового центра, который ранее был рестораном "Som" и фастфудом "Смачна зупинка".
В соцсети житомиряне опубликовали фото, на которых видно, что на крыше здания уже установили конструкции.
"Так же, как строился этот объект в начале, так же он продолжает расширяться и сейчас. Только в этот раз без флага Украины и патриотических лозунгов на стенах. Уже строят 2-й этаж. Сначала скажут, что это летняя площадка, а потом "по тихому" переоформят в полноценный этаж", - написал Виталий Радченко.
Фото: Facebook / Виталий Радченко
Главный архитектор Житомира Ольга Бронштейн сообщила, что соответствующие работы проводятся без согласования, составляется акт нарушения.
"Составляем акт нарушения от Департамента архитектуры. Градостроительные условия не выдавали. Давали запрос на ГАСИ, у них также последние действия происходили в 2017 году - это декларация на конец строительства", - сообщила в соцсети Ольга Бронштейн.
Она добавила, что сегодня в городском совете по поводу незаконного строительства состоится совещание.
Предыстория
В марте 2016 года, в Житомире из-за реконструкции кафе "Смачна зупинка" разгорелся скандал
. Владельцем объекта является бывший депутат Житомирского городского совета Олег Малиновский.
Позже активисты заявили, что строительство объекта ведется незаконно
. Государственная архитектурно-строительная инспекция нашла множество нарушений и остановила строительство
кафе.
Со времени прекращения строительства Малиновские выиграли несколько судов
различных инстанций, в результате чего было доказано, что на момент прекращения строительство все документы были в полном порядке.
В апреле 2018 года на месте скандальной "Смачної зупинки" открылся ресторан SOM
.