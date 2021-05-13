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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 13 » 12:12:10

После годового перерыва в Житомире состоится Велодень

Вчера, 12:12:10 783 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После годового перерыва в Житомире состоится Велодень

 В субботу, 29 мая, в Житомире состоится масштабный праздник для велосипедистов - Велодень. Об этом говорится в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте мэрии.

"С целью популяризации велодвижения, здорового образа жизни, привлечения жителей города к участию в массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях ... исполнительный комитет городского совета решил управлениям городского совета: по делам семьи, молодежи и спорта, культуры, совместно с подведомственными учреждениями и общественной организацией "ВелоЖитомир" обеспечить проведение 29 мая 2021 года в г. Житомир спортивного мероприятия "Велодень-2021", - говорится в документе.

В рамках мероприятия состоится велопробег. В этом году велосипедисты соберутся на Соборной площади.

Маршрут велопробега: ул. Киевская - площадь Привокзальная - ул. Вокзальная - ул. Витрука - ул. Шевченко - ул. Большая Бердичевская - площадь Соборная (финиш).



На время проведения Велодня с 10:00 до 14:00 перекроют площадь Соборную. До 29 мая коммунальщики должны провести ямочный ремонт дорог, по которым пройдет велопробег.

В 2020 году Велодень не проводился. В последнем мероприятии, в 2019 году, приняли участие более 3500 житомирян.
Тэги: велодень, Житомир, велосипедисты
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