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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 13 » 14:53:35

Едва не произошла трагедия: в Житомире горела квартира, где без родителей были трое детей

Вчера, 14:53:35 1189 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Едва не произошла трагедия: в Житомире горела квартира, где без родителей были трое детей

 Утром 13 мая в одной из многоэтажек Житомира произошел пожар. На момент возгорания в квартире сами находились трое детей, к счастью, они не пострадали.

"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Выяснилось, что на момент возгорания в квартире находились трое детей. Их мать еще не вернулась с работы, а отец уже ушел на работу. Огонь охватил кресло и кровать, находившиеся у розетки, в которой, предположительно, и произошло короткое замыкание", - рассказывают спасатели.

Увидев возгорание, дети испугались и перешли из комнаты в кухню. И только после того, как квартира полностью наполнилась едким дымом, они выбежали на лестничную клетку, постучали в дверь к соседям и рассказали, что произошло. Те, в свою очередь, сразу же вывели детей на свежий воздух и вызвали спасателей.

На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в комнате квартире на первом этаже, где огонь охватил вещи домашнего обихода. Из-за сплошной задымленности, которая достигла девятого этажа, спасатели провели проветривание лестничных клеток и предупредили жителей всех квартир о необходимости покинуть квартиры.

В 8:20 пожар был локализован и в 08:55 - ликвидирован. Огнем уничтожены домашние вещи в комнате на площади 5 кв. м. Погибших и травмированных нет.
 

"К ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами", - информирует ГСЧС.








Фото: ГСЧС
Тэги: дети, Житомир, пожар
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