Едва не произошла трагедия: в Житомире горела квартира, где без родителей были трое детей

Утром 13 мая в одной из многоэтажек Житомира произошел пожар. На момент возгорания в квартире сами находились трое детей, к счастью, они не пострадали.
"Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электросети. Выяснилось, что на момент возгорания в квартире находились трое детей. Их мать еще не вернулась с работы, а отец уже ушел на работу. Огонь охватил кресло и кровать, находившиеся у розетки, в которой, предположительно, и произошло короткое замыкание"
, - рассказывают спасатели.
Увидев возгорание, дети испугались и перешли из комнаты в кухню. И только после того, как квартира полностью наполнилась едким дымом, они выбежали на лестничную клетку, постучали в дверь к соседям и рассказали, что произошло. Те, в свою очередь, сразу же вывели детей на свежий воздух и вызвали спасателей.
На месте происшествия бойцы ГСЧС установили, что возгорание произошло в комнате квартире на первом этаже, где огонь охватил вещи домашнего обихода. Из-за сплошной задымленности, которая достигла девятого этажа, спасатели провели проветривание лестничных клеток и предупредили жителей всех квартир о необходимости покинуть квартиры.
В 8:20 пожар был локализован и в 08:55 - ликвидирован. Огнем уничтожены домашние вещи в комнате на площади 5 кв. м. Погибших и травмированных нет.
"К ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами", - информирует ГСЧС.
Фото: ГСЧС