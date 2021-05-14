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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 14 » 10:24:15

Поверила «банковским работникам» и потеряла 60 тысяч: полиция о новых случаях мошенничества

Вчера, 10:24:15 955 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поверила «банковским работникам» и потеряла 60 тысяч: полиция о новых случаях мошенничества

 Полиция Житомирской области информирует об очередных случаях обмана. В частности, на крючок мошенников попала жительница пригорода. Женщина поверила фейковым банковским работникам и потеряла свои сбережения, к тому же, на нее оформили кредит.
 

"42-летней жительнице пригорода "сотрудник службы безопасности банка" по телефону сообщил о неправомерном использовании ее карточки в ​​одном из супермаркетов соседнего областного центра. Во избежание дальнейших несанкционированных действий с ее средствами женщине якобы необходимо было установить на свой мобильный телефон несколько приложений для пользования услугами банковских учреждений, среди них была и программа для удаленного управления гаджетами", - рассказывают правоохранители.


В процессе установки приложений потерпевшая сообщала необходимые пароли собеседнику и выполняла все его инструкции. Закончив разговор, женщина увидела ряд сообщений о снятии средств с ее карточного счета, а также информацию о получении кредитных средств в банке.

Общие убытки составили около 60 тысяч гривен.

В результате мошеннических действий также пострадала еще одна жительница Житомирского района.
 

"Так называемый "работник банка" предложил девушке повысить кредитный лимит на ее карточном счете. Для согласования и активизации указанной услуги она называла собеседнику все необходимые данные, включая тайные пароли, которые приходили ей на телефон. По окончании разговора заявительница обнаружила пропажу с ее счета 11 тысяч гривен", - информирует ГУНП.


Сейчас полицейские устанавливают причастных к правонарушениям. Правовая квалификация указанных событий - ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: банк, полиция, мошенники
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