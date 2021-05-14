Поверила «банковским работникам» и потеряла 60 тысяч: полиция о новых случаях мошенничества

"42-летней жительнице пригорода "сотрудник службы безопасности банка" по телефону сообщил о неправомерном использовании ее карточки в одном из супермаркетов соседнего областного центра. Во избежание дальнейших несанкционированных действий с ее средствами женщине якобы необходимо было установить на свой мобильный телефон несколько приложений для пользования услугами банковских учреждений, среди них была и программа для удаленного управления гаджетами", - рассказывают правоохранители.
"Так называемый "работник банка" предложил девушке повысить кредитный лимит на ее карточном счете. Для согласования и активизации указанной услуги она называла собеседнику все необходимые данные, включая тайные пароли, которые приходили ей на телефон. По окончании разговора заявительница обнаружила пропажу с ее счета 11 тысяч гривен", - информирует ГУНП.