Из Житомира в Затоку или Буковель: FlixBus запускает новый автобусный маршрут

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus анонсировал запуск первой в Украине полностью брендированной внутренней линии. Примечательно, что она будет проходить через Житомир.
Как передает ЦТС
, во время пресс-конференции 13 мая директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман сообщил, что речь идет о маршруте Затока-Киев-Ясиня.
Полный список остановок на маршруте: Затока, Одесса, Киев, Житомир
, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Поляница (Буковель), Ясиня (Драгобрат).
Таким образом, житомиряне смогут доехать в туристические центры Украины на юге и западе страны.
Полностью брендированные автобусы FlixBus будут соответствовать всем стандартам компании, предлагая пассажирам увеличенное расстояние между сидениями в салоне, бесплатный Wi-Fi, минимум одну розетку на два места, наличие туалета в автобусе, возможность бронирования мест.
Продажи уже открыты. С 20 мая рейсы будут осуществляться пять раз в неделю, а с 14 июня - ежедневно.