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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 14 » 13:58:04

Из Житомира в Затоку или Буковель: FlixBus запускает новый автобусный маршрут

Вчера, 13:58:18 2170 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомира в Затоку или Буковель: FlixBus запускает новый автобусный маршрут

 Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus анонсировал запуск первой в Украине полностью брендированной внутренней линии. Примечательно, что она будет проходить через Житомир.

Как передает ЦТС, во время пресс-конференции 13 мая директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман сообщил, что речь идет о маршруте Затока-Киев-Ясиня.

Полный список остановок на маршруте: Затока, Одесса, Киев, Житомир, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Поляница (Буковель), Ясиня (Драгобрат).



Таким образом, житомиряне смогут доехать в туристические центры Украины на юге и западе страны.

Полностью брендированные автобусы FlixBus будут соответствовать всем стандартам компании, предлагая пассажирам увеличенное расстояние между сидениями в салоне, бесплатный Wi-Fi, минимум одну розетку на два места, наличие туалета в автобусе, возможность бронирования мест.

Продажи уже открыты. С 20 мая рейсы будут осуществляться пять раз в неделю, а с 14 июня - ежедневно.
Тэги: Житомир, путешествие, туризм, автобус, Перевозчик
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