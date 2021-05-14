«Велике будівництво»: капітальний ремонт шляху Н-03 на кордоні Житомирської та Хмельницької областей

Як повідомляє САД у Житомирській області, на ділянці км 91+000 – 96+237 автодороги Н-03 поблизу сіл Іванківці та Демківці на Любарщині й до кордону з Хмельницькою областю проводяться роботи з фрезерування старого дорожнього покриття та влаштування нижніх шарів дорожнього покриття.

Новий багатошаровий дорожній одяг буде близько 90 сантиметрів товщиною та складатиметься з: піску природного, щебенево-піщаної суміші, ЩПС, укріпленої цементом, двох шарів асфальтобетонної суміші, верхнього шару – щебенево-мастикового асфальтобетону.

Усі шари будуть укріплені бітумною емульсією.

Термін виконання робіт – до кінця 2021 року. Підрядник: ТОВ «Ростдорстрой».

За останні роки шлях Н-03 Житомир – Чернівці на території Житомирщини був відремонтований від обласного центру до міста Чуднів. У цьому році в рамках програми Президента “Велике будівництво” приступили до відновлення та якісного поліпшення решти протяжності шляху в межах області.

Крім того, на автодорозі Н-03 триває нове будівництво шляхопроводу через залізницю за містом Чуднів на км 57+058, що дозволить підвищити безпеку руху та скоротити час подорожі.

Нагадаємо, що у зв’язку з реконструкцією ділянки автомобільної дороги Н-03 Житомир – Чернівці км 58+000 – 62+200 та будівництва двох штучних споруд на км 57+058 та 59+573 рух транспорту буде здійснюватися лише по схемі об’їзду.



