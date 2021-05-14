Компанія «Рудь» прийняла учасників виїзного засідання Комітету Верховної Ради України

Учасники виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 14 травня відвідали АТ «Житомирський маслозавод».
АТ «Житомирський маслозавод» (компанія «Рудь») стало переможцем щорічного рейтингу Федерації роботодавців України UKRAINIAN EMPLOYERS AWARDS 2020. Щороку Федерація відзначає нагородами людей, організації та компанії, які реальними справами сприяють розвитку бізнесу та соціальної відповідальності в Україні.
Підприємство є одним з найбільших роботодавців у Житомирській області та активним учасником соціальних програм, що підтверджує компетентність у питаннях соціальної політики.
Гості компанії «Рудь» провели круглий стіл з питань соціальної політики, ознайомились з виробництвом та колективом і мали нагоду продегустувати продукцію найбільшого українського виробника та експортера «солодкого холоду».