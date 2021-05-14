Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 15 Мая 2021    06:32:59
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 14 » 17:41:22

Яскраві люди Житомирщини   PR  

Вчера, 17:41:22 727 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Яскраві люди Житомирщини

 Наших братів козаків нагородили подяками та почесними грамотами. Голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Іванович Бунечко нагородив подяками Пасічника Володимира Григоровича полковника збройних сил України у відставці, а нині генерала-осавула Паволоцького козачого полку, який придбав за власні кошти та подарував лікарням та амбулаторіям Попільнянського району медичний одяг іноземного виробництва.



Гнатчука Сергія Івановича - полковника Житомирської козацької сотні - полк ім. Матвійчука, який придбав за власні кошти та подарував Попільнянській районній лікарні багатофункціональні ліжка, ходунки, інвалідні візки, медичні меблі для 4-х ліжкомісць. 



Ходоровського Сергія Андрійовича полковника Житомирської козацької сотні - полк ім. Матвійчука, який придбав за власні кошти та подарував Попільнянській районній лікарні багатофункціональні ліжка, ходунки, інвалідні візки, медичні меблі для ліжкомісць.



Наші українськи герої-лікарі щодня ризикують власним життям та здоров’ям і рятують наші життя, наше здоров’я воюють зі страшною хворобою – СОVID, приходять на допомогу власному народу. Дуже показово, що й наші побратими-козаки не стоять осторонь та, у рамках боротьби з СОVID, приходять на допомогу і героям-лікарям, і Державі, і власному народу. 

Такі вчинки є свідченням справжнього патріотизму, людяності, слави українського народу, котрий у тяжкий час приходить на допомогу Державі. Це є яскравий приклад справжнього козацького благородства на Житомирщині. Тому ці люди заслуговують, щоб про них знала вся Житомирська область.  
    
Крайовий отаман «Поліської Січі», генерал-осавул Українського козацтва Олександр Коцюбко
Новости партнеров
Комментариев: 4
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:53:53, Вчера [Материал]

А де подяка генералу Коцюбко? Чи це був би повний зашквар для Бунечко?
garold
2 Кonstantin (garold)   • 22:43:06, Вчера [Материал]

Бандиты стали меценатами??????Коцюбка ты реально думаешь что имеешь авторитет
xom
3 xom (xom)   • 00:09:28, Сегодня [Материал]

Да... каменты после такого нужно было закрыть. Но очевидно это стоит дополнительных денег, а их жалко.
ZKZTUA
4 Andrii (ZKZTUA)   • 00:53:50, Сегодня [Материал]

О мой бог, КоцюПка, алкаш, аж бесит
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus