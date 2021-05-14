Яскраві люди Житомирщини

Наших братів козаків нагородили подяками та почесними грамотами. Голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Іванович Бунечко нагородив подяками Пасічника Володимира Григоровича полковника збройних сил України у відставці, а нині генерала-осавула Паволоцького козачого полку, який придбав за власні кошти та подарував лікарням та амбулаторіям Попільнянського району медичний одяг іноземного виробництва.
Гнатчука Сергія Івановича - полковника Житомирської козацької сотні - полк ім. Матвійчука, який придбав за власні кошти та подарував Попільнянській районній лікарні багатофункціональні ліжка, ходунки, інвалідні візки, медичні меблі для 4-х ліжкомісць.
Ходоровського Сергія Андрійовича полковника Житомирської козацької сотні - полк ім. Матвійчука, який придбав за власні кошти та подарував Попільнянській районній лікарні багатофункціональні ліжка, ходунки, інвалідні візки, медичні меблі для ліжкомісць.
Наші українськи герої-лікарі щодня ризикують власним життям та здоров’ям і рятують наші життя, наше здоров’я воюють зі страшною хворобою – СОVID, приходять на допомогу власному народу. Дуже показово, що й наші побратими-козаки не стоять осторонь та, у рамках боротьби з СОVID, приходять на допомогу і героям-лікарям, і Державі, і власному народу.
Такі вчинки є свідченням справжнього патріотизму, людяності, слави українського народу, котрий у тяжкий час приходить на допомогу Державі. Це є яскравий приклад справжнього козацького благородства на Житомирщині. Тому ці люди заслуговують, щоб про них знала вся Житомирська область.
Крайовий отаман «Поліської Січі», генерал-осавул Українського козацтва Олександр Коцюбко