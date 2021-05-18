Мэрия хочет уменьшить количество самоубийств на пешеходном мосту, установив мотивационные таблички. ФОТО

В последние годы пешеходный мост в парке Гагарина манит к себе самоубийц. Трагические случаи происходят едва ли не каждый месяц. Иногда, благодаря камерам наблюдения и реакции полиции, удается спасти человека
. Но в большинстве случаев предотвратить суицид не удается.
Поэтому вечером 17 мая на мосту установили первые мотивационные таблички, которые, возможно, переубедят человека не делать роковой прыжок. Об этом в соцсети
сообщила главный архитектор города.
"Было много разговоров, как городской совет будет реагировать на события, что люди совершают самоубийство прыгая с моста, который находится в парке имени Гагарина. После обсуждений было принято решение, что никакая сетка, как писали некоторые там, невозможна и не будет. Мы просто должны все понять, что только забота, уважение, забота, любовь друг к другу может все изменить, и мы все от частые причастны к этому, что происходит. Давайте не будем равнодушными друг к другу, муж к жене и наоборот, родители к детям, сосед к соседу, коллега к коллеге. Мы со своей стороны заказали и разместили таблички с надписью, что каждый ценный и важный", - написала Ольга Бронштейн.
По ее словам, также на мосту появятся таблички с надписью "Не смотри вниз - смотри на небо".
Как сообщал "Журнал Житомира
", последний случай самоубийства произошел на мосту
в конце апреля.
Фото: Facebook / Ольга Бронштейн