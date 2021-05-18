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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 18 » 08:57:24

Мэрия хочет уменьшить количество самоубийств на пешеходном мосту, установив мотивационные таблички. ФОТО

Сегодня, 08:57:24 712 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия хочет уменьшить количество самоубийств на пешеходном мосту, установив мотивационные таблички. ФОТО

 В последние годы пешеходный мост в парке Гагарина манит к себе самоубийц. Трагические случаи происходят едва ли не каждый месяц. Иногда, благодаря камерам наблюдения и реакции полиции, удается спасти человека. Но в большинстве случаев предотвратить суицид не удается.

Поэтому вечером 17 мая на мосту установили первые мотивационные таблички, которые, возможно, переубедят человека не делать роковой прыжок. Об этом в соцсети сообщила главный архитектор города.
 

"Было много разговоров, как городской совет будет реагировать на события, что люди совершают самоубийство прыгая с моста, который находится в парке имени Гагарина. После обсуждений было принято решение, что никакая сетка, как писали некоторые там, невозможна и не будет. Мы просто должны все понять, что только забота, уважение, забота, любовь друг к другу может все изменить, и мы все от частые причастны к этому, что происходит. Давайте не будем равнодушными друг к другу, муж к жене и наоборот, родители к детям, сосед к соседу, коллега к коллеге. Мы со своей стороны заказали и разместили таблички с надписью, что каждый ценный и важный", - написала Ольга Бронштейн.




По ее словам, также на мосту появятся таблички с надписью "Не смотри вниз - смотри на небо".

Как сообщал "Журнал Житомира", последний случай самоубийства произошел на мосту в конце апреля.

Фото: Facebook / Ольга Бронштейн
Тэги: мост, самоубийство, суициды, Житомир
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Комментариев: 1
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 13:12:35, Сегодня [Материал]

Сетку или лучше из арматуры ровной сделать высокое ограждение,тем более что мост-место повышенной опасности.А таблички- только неприятное напоминание отдыхающим людям о случаях суицида там.
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