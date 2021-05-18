Мэрия хочет уменьшить количество самоубийств на пешеходном мосту, установив мотивационные таблички. ФОТО

"Было много разговоров, как городской совет будет реагировать на события, что люди совершают самоубийство прыгая с моста, который находится в парке имени Гагарина. После обсуждений было принято решение, что никакая сетка, как писали некоторые там, невозможна и не будет. Мы просто должны все понять, что только забота, уважение, забота, любовь друг к другу может все изменить, и мы все от частые причастны к этому, что происходит. Давайте не будем равнодушными друг к другу, муж к жене и наоборот, родители к детям, сосед к соседу, коллега к коллеге. Мы со своей стороны заказали и разместили таблички с надписью, что каждый ценный и важный", - написала Ольга Бронштейн.