Кирило Тимошенко: Реконструкція відділень екстреної меддопомоги по всій Україні підходить до завершення

"Всього - 202 відділення екстреної медичної допомоги. У другому півріччі переходимо до реконструкції обласних лікарень. Робота кипить у всіх напрямках. Темпи зменшувати не плануємо", - сказав Тимошенко.

"Пандемія довела, чому варто було починати "Велике будівництво". Модернізовані приймальні відділення з новою медтехнікою дають можливість надати екстрену допомогу людині за 20-30 хвилин. А не за 2-3 години, як було раніше, коли пацієнтів возили довгими коридорами з кабінету в кабінет (в гіршому випадку - взагалі в інше місто), втрачаючи дорогоцінний час", - заявив Тимошенко.