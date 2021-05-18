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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 18 » 14:27:15

Кирило Тимошенко: Реконструкція відділень екстреної меддопомоги по всій Україні підходить до завершення   PR  

Сегодня, 14:27:15 217 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кирило Тимошенко: Реконструкція відділень екстреної меддопомоги по всій Україні підходить до завершення

 Реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні, яка була запланована у рамках програми президента Володимира Зеленського, уже підходить до завершення. 

Про це в інтерв'ю журналу "Mintrans" повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
 

"Всього - 202 відділення екстреної медичної допомоги. У другому півріччі переходимо до реконструкції обласних лікарень. Робота кипить у всіх напрямках. Темпи зменшувати не плануємо", - сказав Тимошенко.  


Він нагадав, що програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" наприкінці 2019 року була задумана як великий проєкт оновлення інфраструктури - доріг, по яких їздять українці, а також шкіл, дитячих садків, стадіонів, приймальних відділень в лікарнях. 
 

"Пандемія довела, чому варто було починати "Велике будівництво". Модернізовані приймальні відділення з новою медтехнікою дають можливість надати екстрену допомогу людині за 20-30 хвилин. А не за 2-3 години, як було раніше, коли пацієнтів возили довгими коридорами з кабінету в кабінет (в гіршому випадку - взагалі в інше місто), втрачаючи дорогоцінний час", - заявив Тимошенко.


Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про те, що у рамках "Великого будівництва" у 2021 році в Україні буде оновлено 6500 км доріг, а також 95 шків, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та багато іншого. 
Тэги: офіс президента
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:46:18, Сегодня [Материал]

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