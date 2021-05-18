Кирило Тимошенко: Реконструкція відділень екстреної меддопомоги по всій Україні підходить до завершення

Реконструкція приймальних відділень в опорних лікарнях по всій Україні, яка була запланована у рамках програми президента Володимира Зеленського, уже підходить до завершення.
Про це в інтерв'ю журналу "Mintrans
" повідомив заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
"Всього - 202 відділення екстреної медичної допомоги. У другому півріччі переходимо до реконструкції обласних лікарень. Робота кипить у всіх напрямках. Темпи зменшувати не плануємо", - сказав Тимошенко.
Він нагадав, що програма президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" наприкінці 2019 року була задумана як великий проєкт оновлення інфраструктури - доріг, по яких їздять українці, а також шкіл, дитячих садків, стадіонів, приймальних відділень в лікарнях.
"Пандемія довела, чому варто було починати "Велике будівництво". Модернізовані приймальні відділення з новою медтехнікою дають можливість надати екстрену допомогу людині за 20-30 хвилин. А не за 2-3 години, як було раніше, коли пацієнтів возили довгими коридорами з кабінету в кабінет (в гіршому випадку - взагалі в інше місто), втрачаючи дорогоцінний час", - заявив Тимошенко.
Нагадаємо, раніше Тимошенко повідомив про те, що у рамках "Великого будівництва" у 2021 році в Україні буде оновлено 6500 км доріг, а також 95 шків, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та багато іншого.