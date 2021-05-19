Житомирскую горбольницу №2 официально включили в перечень опорных

Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко официально получила статус опорной. Соответствующее распоряжение утвердил Кабинет министров.
Об этом сообщил в соцсети
городской голова Житомира.
"Мы очень ждали это заключительное решение. Заведение принимало и принимает ургентных больных уровне с "Больницей №1". И оно точно соответствует требованиям многопрофильных больниц интенсивного лечения! Спасибо персоналу Больницы №2 за работу и борьбу на ковидной передовой. Благодаря их компетенции - заведение оценили таким статусом", - написал Сергей Сухомлин.
В перечень опорных также попала Малинская центральная больница и Олевская центральная больница.
Предыстория
В январе 2020 года Кабмин утвердил
перечень опорных больниц в госпитальных округах.
В нашем районе такими заведениями были Больница №1, что находится в Житомире, и районная больница в Станишовке. Больница же №2 им. Павлусенко в перечень не попала
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В феврале 2020 года депутаты на внеочередной сессии горсовета направили в Кабмин обращение с требованием включить больницу в перечень опорных
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Решение о невключении больницы №2 в сеть опорных заведений депутаты Житомирского городского совета называли саботажем
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