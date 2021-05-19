Житомирскую горбольницу №2 официально включили в перечень опорных

"Мы очень ждали это заключительное решение. Заведение принимало и принимает ургентных больных уровне с "Больницей №1". И оно точно соответствует требованиям многопрофильных больниц интенсивного лечения! Спасибо персоналу Больницы №2 за работу и борьбу на ковидной передовой. Благодаря их компетенции - заведение оценили таким статусом", - написал Сергей Сухомлин.