Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19 Мая 2021    12:45:02
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 19 » 08:47:52

Житомирскую горбольницу №2 официально включили в перечень опорных

Сегодня, 08:47:52 274 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирскую горбольницу №2 официально включили в перечень опорных

 Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко официально получила статус опорной. Соответствующее распоряжение утвердил Кабинет министров.

Об этом сообщил в соцсети городской голова Житомира.
 

"Мы очень ждали это заключительное решение. Заведение принимало и принимает ургентных больных уровне с "Больницей №1". И оно точно соответствует требованиям многопрофильных больниц интенсивного лечения! Спасибо персоналу Больницы №2 за работу и борьбу на ковидной передовой. Благодаря их компетенции - заведение оценили таким статусом", - написал Сергей Сухомлин.


В перечень опорных также попала Малинская центральная больница и Олевская центральная больница.


Предыстория


В январе 2020 года Кабмин утвердил перечень опорных больниц в госпитальных округах. 

В нашем районе такими заведениями были Больница №1, что находится в Житомире, и районная больница в Станишовке. Больница же №2 им. Павлусенко в перечень не попала.

В феврале 2020 года депутаты на внеочередной сессии горсовета направили в Кабмин обращение с требованием включить больницу в перечень опорных.

Решение о невключении больницы №2 в сеть опорных заведений депутаты Житомирского городского совета называли саботажем.
Тэги: городская больница, опорная больница, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus