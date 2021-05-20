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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 20 » 10:51:47

В Житомирской области получили по две прививки и закончили вакцинацию 1684 человека

Сегодня, 10:51:47 214 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области получили по две прививки и закончили вакцинацию 1684 человека

 В Житомирской области за последние сутки 702 человека привили вакциной против COVID-19. По состоянию на 20 мая в регионе привиты 34 304 человека. Об этом информирует департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

Отмечается, что 32 620 жителей Житомирщины привиты первой дозой вакцины. Завершили вакцинацию (получили по 2 дозы вакцины) 1 684 человека.

Также в департаменте опубликовали распределение по использованным вакцинам:
 
  • COVISHIELD - 17291;
  • CORONAVAC - 3627;
  • COMIRNATY - 3386;
  • ASTRAZENECA - 10200.

Количество привитых по возрастному распределению:
 
  • 18 - 20 лет: 337;
  • 20 - 39 лет: 7981;
  • 40 - 49 лет: 5987;
  • 50 - 59 лет: 5972;
  • 60 - 69 лет: 8118;
  • 70 - 79 лет: 4364;
  • 80 лет и старше: 1545.

Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами:
 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через контакт-центр Минздрава: 0 800 60 20 19
  • через портал государственных услуг Дія

Тэги: вакцинация, Житомирская область, коронавирус
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