В Житомирской области получили по две прививки и закончили вакцинацию 1684 человека

В Житомирской области за последние сутки 702 человека привили вакциной против COVID-19. По состоянию на 20 мая в регионе привиты 34 304 человека. Об этом информирует департамент здравоохранения Житомирской ОГА.
Отмечается, что 32 620 жителей Житомирщины привиты первой дозой вакцины. Завершили вакцинацию (получили по 2 дозы вакцины) 1 684 человека.
Также в департаменте опубликовали распределение по использованным вакцинам:
- COVISHIELD - 17291;
- CORONAVAC - 3627;
- COMIRNATY - 3386;
- ASTRAZENECA - 10200.
Количество привитых по возрастному распределению:
- 18 - 20 лет: 337;
- 20 - 39 лет: 7981;
- 40 - 49 лет: 5987;
- 50 - 59 лет: 5972;
- 60 - 69 лет: 8118;
- 70 - 79 лет: 4364;
- 80 лет и старше: 1545.
Записаться в очередь на вакцинацию можно тремя способами: