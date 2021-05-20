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Главная » Новости » Житомир » 2021 » Май » 20 » 11:25:41

«Житомиргаз» отключил от газоснабжения больницы города: власть готовит документы в правоохранительные органы

Сегодня, 11:25:41 378 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Житомиргаз» отключил от газоснабжения больницы города: власть готовит документы в правоохранительные органы

 В Житомире поставщик "Житомиргаз" без предупреждения отключил от газоснабжения котельные, которые обеспечивают горячей водой больницы и роддом.

Об этом сегодня, 20 мая, в ходе заседания исполкома сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

"О ситуации по отключению "Житомиргазом" контейнеров с горячей водой, которые обеспечивают наши больницы. У нас есть договор с "Нафтогазом", мы в реестре. Да, мы не согласились получать газ от поставщика "Житомиргаз", чья услуга дороже. И вчера, без предупреждения наши больницы отключили от газа", - сказал Суеомлин.

Мэр Житомира поручил юридическому департаменту подготовить документы для открытия уголовного производства.
Тэги: Житомиргаз, больницы, Житомир, газ
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Комментариев: 2
luda-zt
1 Ludmila G (luda-zt)   • 11:41:35, Сегодня [Материал]

И у нас на дверях подьезда висит обьявление о том что дом отключат от газа, а о том когда включат сообщат позже!
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:34:50, Сегодня [Материал]

Та вони діють шахрайськими методами, знаходять ніби витік газу, відключають і пресують заключити угоду про якесь там обслуговування. Працюють як терористи що беруть у заручники і просять викуп. Схоже люди не звертаються нікуди і заключають ті угоди. Вже не вперше такі історі читаю у соц. мережах.
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