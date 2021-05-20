«Житомиргаз» отключил от газоснабжения больницы города: власть готовит документы в правоохранительные органы

В Житомире поставщик "Житомиргаз" без предупреждения отключил от газоснабжения котельные, которые обеспечивают горячей водой больницы и роддом.
Об этом сегодня, 20 мая, в ходе заседания исполкома сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин
.
"О ситуации по отключению "Житомиргазом" контейнеров с горячей водой, которые обеспечивают наши больницы. У нас есть договор с "Нафтогазом", мы в реестре. Да, мы не согласились получать газ от поставщика "Житомиргаз", чья услуга дороже. И вчера, без предупреждения наши больницы отключили от газа"
, - сказал Суеомлин.
Мэр Житомира поручил юридическому департаменту подготовить документы для открытия уголовного производства.