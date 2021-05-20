Приватизація непрофільних для держави об’єктів сприяє розвитку економіки Житомирщини, – Віктор Градівський

19 травня заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський провів засідання регіональної робочої групи з питань ефективності використання державного майна в Житомирській області.
У засіданні також взяли участь заступник начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях Наталія Омельченко, представники територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, на балансі яких є державне майно.
На розгляд було винесено два основні питання:
- результати перевірок використання державного майна, здійснених Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях в області за період січень-квітень 2021 року (в тому числі з метою пошуку потенційних об’єктів приватизації);
- пропозиції членів регіональної робочої групи щодо підвищення ефективності використання державного майна, у тому числі щодо приватизації об’єктів державної форми власності, що можуть бути запропоновані до приватизації.
Віктор Градівський наголосив, що ефективне використання державного майна, зокрема шляхом здійснення малої приватизації об’єктів, які не працюють та підлягають ліквідації, сприяє розвитку економіки регіону.
«Мета приватизації – це перетворення непродуктивних активів на продуктивні шляхом залучення інвестицій через приватизацію непрофільних для держави об’єктів на онлайн-аукціонах», – додав він.
Заступник голови ОДА також повідомив, що Житомирська облдержадміністрація у співпраці з Регіональним відділенням Фонду державного майна України в Житомирській області проводить роботу з популяризації об’єктів приватизації, які виставлені на продаж на електронних аукціонах в електронній торговій системі «PROZORRO.ПРОДАЖІ». Представники Регіонального відділення Фонду беруть участь у робочих нарадах, зустрічах та надають пропозиції щодо включення об’єктів, які перебувають у сфері управління, до переліку об’єктів, що підлягають приватизації тощо.
Нагадаємо, що вчора, 19 травня, Віктор Градівський провів пресбрифінг на тему: «Мала приватизація у Житомирській області», який можна переглянути ТУТ
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Довідково
. Робоча група з питань ефективності використання державного майна в Житомирській області утворена розпорядженням
голови облдержадміністрації від 11 травня 2021 року №306.