В пригороде Житомира работник автомойки угнал и разбил машину клиента

В Житомирском районе работник одной из автомоек неудачно покатался на чужом автомобиле, разбил его и скрылся с места ДТП. За содеянное мужчине теперь грозит уголовная ответственность.
"19 мая в полицию обратился 32-летний житель Житомирского района с заявлением о незаконном завладении его автомобилем Hyundai Accent. Как выяснилось, около 14:00 жена заявителя оставила автомобиль на автомойке, расположенной в поселке под Житомиром. Женщина договорилась о чистке транспортного средства и доверила работникам ключи от авто. А вернувшись через час, не обнаружила свою машину"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
Выяснилось, что Hyundai находится в нескольких сотнях метров с механическими повреждениями.
В ходе первоочередных мероприятий оперативники уголовного розыска выяснили, что 25-летний работник автомойки решил покататься на чужой машине. Однако, не справившись с управлением, сразу же совершил ДТП и скрылся с места происшествия.
Полицейские разыскали мужчину, который почти сутки скрывался. Сейчас он дает объяснения следователям.
Незаконное завладение транспортным средством наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.