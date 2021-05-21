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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 21 » 12:36:03

В пригороде Житомира работник автомойки угнал и разбил машину клиента

Сегодня, 12:36:03 310 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В пригороде Житомира работник автомойки угнал и разбил машину клиента

 В Житомирском районе работник одной из автомоек неудачно покатался на чужом автомобиле, разбил его и скрылся с места ДТП. За содеянное мужчине теперь грозит уголовная ответственность.

"19 мая в полицию обратился 32-летний житель Житомирского района с заявлением о незаконном завладении его автомобилем Hyundai Accent. Как выяснилось, около 14:00 жена заявителя оставила автомобиль на автомойке, расположенной в поселке под Житомиром. Женщина договорилась о чистке транспортного средства и доверила работникам ключи от авто. А вернувшись через час, не обнаружила свою машину", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

Выяснилось, что Hyundai находится в нескольких сотнях метров с механическими повреждениями.



В ходе первоочередных мероприятий оперативники уголовного розыска выяснили, что 25-летний работник автомойки решил покататься на чужой машине. Однако, не справившись с управлением, сразу же совершил ДТП и скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали мужчину, который почти сутки скрывался. Сейчас он дает объяснения следователям.

Незаконное завладение транспортным средством наказывается ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
Тэги: дтп, автомойка, угон, Житомир
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