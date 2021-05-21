Соціологи про другий рік президентства Зеленського: «Велике будівництво» - найкраща ініціатива

Національна програма з відновлення доріг та соціальної інфраструктури стала найбільш вдалою ініціативою Володимира Зеленського за два роки президентства.
За результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг
, «Велике будівництво» отримало найбільше схвальних відгуків.
Респондентам запропонували оцінити ініціативи Зеленського у різних сферах державної політики. Найбільш позитивну оцінку має «Велике будівництво» (42%). На другому місці – програма «Держава у смартфоні» (40%). Також серед найбільш популярних рішень чинного президента відзначили звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародну політику (по 30% кожен).
Зеленський залишається лідером електоральних уподобань. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, за нього б проголосували 30,2% з тих, хто визначився. Петро Порошенко відстає більше, ніж вдвічі (12,8%). У першу п’ятірку крім нього потрапили Юрій Бойко (11,9%), Юлія Тимошенко (11,1%) та Ігор Смешко (7,6%). В другому турі Зеленський перемагає всіх конкурентів.
Дослідження було проведено 16-18 травня за участі 2 500 респондентів з усіх областей, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Похибка не перевищує 2%.