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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 21 » 15:13:19

Соціологи про другий рік президентства Зеленського: «Велике будівництво» - найкраща ініціатива   PR  

Сегодня, 15:13:19 378 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Соціологи про другий рік президентства Зеленського: «Велике будівництво» - найкраща ініціатива

 Національна програма з відновлення доріг та соціальної інфраструктури стала найбільш вдалою ініціативою Володимира Зеленського за два роки президентства. 

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, «Велике будівництво» отримало найбільше схвальних відгуків. 



Респондентам запропонували оцінити ініціативи Зеленського у різних сферах державної політики. Найбільш позитивну оцінку має «Велике будівництво» (42%). На другому місці – програма «Держава у смартфоні» (40%). Також серед найбільш популярних рішень чинного президента відзначили звільнення полонених і заручників (38%), зміцнення обороноздатності країни та міжнародну політику (по 30% кожен).



Зеленський залишається лідером електоральних уподобань. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, за нього б проголосували 30,2% з тих, хто визначився. Петро Порошенко відстає більше, ніж вдвічі (12,8%). У першу п’ятірку крім нього потрапили Юрій Бойко (11,9%), Юлія Тимошенко (11,1%) та Ігор Смешко (7,6%). В другому турі Зеленський перемагає всіх конкурентів.



Дослідження було проведено 16-18 травня за участі 2 500 респондентів з усіх областей, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Похибка не перевищує 2%.
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