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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 21 » 17:14:19

На Житомирщине 6-летняя девочка попала под колеса легковушки: ребенок в больнице

Сегодня, 17:14:19 399 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине 6-летняя девочка попала под колеса легковушки: ребенок в больнице

 На Житомирщине водитель ВАЗ-2106 сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу. ДТП произошло в селе Слепчицы Черняховской территориальной громады.

Полиция начала досудебное расследование.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 29-летний житель пгт Головино, двигаясь по улице села, допустил наезд на ребенка, который переходил автодорогу", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Фото: ГУНП

В результате ДТП девочка получила травмы, медики госпитализировали ее в травматологическое отделение больницы.

Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские изъяли автомобиль у водителя.
Тэги: Житомирщина, дтп
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