На Житомирщине 6-летняя девочка попала под колеса легковушки: ребенок в больнице

На Житомирщине водитель ВАЗ-2106 сбил 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу. ДТП произошло в селе Слепчицы Черняховской территориальной громады.
Полиция начала досудебное расследование.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-2106, 29-летний житель пгт Головино, двигаясь по улице села, допустил наезд на ребенка, который переходил автодорогу", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Фото: ГУНП
В результате ДТП девочка получила травмы, медики госпитализировали ее в травматологическое отделение больницы.
Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Полицейские изъяли автомобиль у водителя.