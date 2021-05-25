Тактический урбанизм: в Житомире проезд возле лицея превращают в дружественное к детям пространство

«Прошлым летом мы рассказали участникам проекта «TUMI: шлях до школи» о тактическом урбанизме, а уже сегодня девушки и парни попытались добавить цвета на своем пути в школу и собственноручно превращают проезд, которым активно пользуются пешеходы, в яркое и дружественное к детям пространство. Дети в восторге. Подходят, интересуются, благодарят, а некоторые угощают конфетами - рассказывает координатор проекта Алина Кундич. - Примером тактического урбанизма является обустройство временных игровых площадок, пешеходных улиц, закрытых для автомобилей и переоборудованных для различных активностей».
«Идея мероприятия отражает необходимость трансформации городского пространства Житомира для младшего поколения и устойчивого развития города. Каждый желающий может присоединиться к нам и через искусство показать альтернативное видение использования уличного пространства, которым ежедневно пользуются дети», - рассказывает Анастасия Сладковская.
«На время проведения художественной акции, проходящей с участием детей, движение автомобильного транспорта на данном участке ограничено, а дети и жители микрорайона имеют возможность почувствовать более безопасные и комфортные условия пешеходного передвижения, - рассказывает директор коммунального учреждения «Агентство развития города» Житомирского городского совета Борис Пахолюк. - Проект «TUMI: шлях до школи» решил отдельные проблемы безопасности передвижения учащихся школ-участниц проекта, но дальнейшие изменения зависят от активности и еще большего внимания родителей, жителей, школьных администраций к потребностям детей. В процессе планирования инфраструктурных изменений мы много коммуницировали непосредственно с учениками, родителями и учителями, чтобы максимально удовлетворить потребности детей, которые являются наименее защищенными участниками дорожного движения. Надеемся, что такой подход будет использоваться в городе и в дальнейшем».