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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 25 » 13:33:06

Тактический урбанизм: в Житомире проезд возле лицея превращают в дружественное к детям пространство

Сегодня, 13:33:06 660 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Тактический урбанизм: в Житомире проезд возле лицея превращают в дружественное к детям пространство

 В Житомире асфальтированную дорогу между лицеем №24 и жилыми домами 105 и 107 по ул. Шевченко, которой активно пользуются пешеходы, превращают в яркое и дружественное к детям пространство.

Как пояснили «Журналу Житомира» в городском совете, художественная акция проводится в рамках проекта «TUMI: шлях до школи» и недели безопасности дорожного движения.

77% детей (около 1500 учащихся), которые учатся в Житомирском экологическом лицее №24, передвигаются в школу пешком. Вместе с этим проезд между школьным двором лицея №24 и домами 105 и 107 по ул. Шевченко не имеет надлежащей пешеходной инфраструктуры, а поэтому дети на пути в школу вынуждены передвигаться проездом и делить дорогу с автомобильным транспортом, что создает дополнительную угрозу для жизни и здоровья маленьких пешеходов. Это заметили ученики, родители, учителя (школьный комитет по мобильности) в октябре 2019 года во время проведения пешеходного аудита маршрутов, которыми чаще всего пользуются ученики лицея.
 

«Прошлым летом мы рассказали участникам проекта «TUMI: шлях до школи» о тактическом урбанизме, а уже сегодня девушки и парни попытались добавить цвета на своем пути в школу и собственноручно превращают проезд, которым активно пользуются пешеходы, в яркое и дружественное к детям пространство. Дети в восторге. Подходят, интересуются, благодарят, а некоторые угощают конфетами - рассказывает координатор проекта Алина Кундич. - Примером тактического урбанизма является обустройство временных игровых площадок, пешеходных улиц, закрытых для автомобилей и переоборудованных для различных активностей».




Ученики лицея, а также все желающие маленькие и взрослые жители микрорайона вместе с художницей Анастасией Сладковской с помощью простых инструментов, краски и кистей создают рисунок, в который заложена идея возрождения украинских традиций в современном искусстве (мотивы петриковской росписи, которые прорастают в новых образах и смыслах).
 

«Идея мероприятия отражает необходимость трансформации городского пространства Житомира для младшего поколения и устойчивого развития города. Каждый желающий может присоединиться к нам и через искусство показать альтернативное видение использования уличного пространства, которым ежедневно пользуются дети», - рассказывает Анастасия Сладковская.








Проведение художественной акции позволит одновременно протестировать практичность и актуальность создания пешеходной аллеи для всех жителей квартала и микрорайона.
 

«На время проведения художественной акции, проходящей с участием детей, движение автомобильного транспорта на данном участке ограничено, а дети и жители микрорайона имеют возможность почувствовать более безопасные и комфортные условия пешеходного передвижения, - рассказывает директор коммунального учреждения «Агентство развития города» Житомирского городского совета Борис Пахолюк. - Проект «TUMI: шлях до школи» решил отдельные проблемы безопасности передвижения учащихся школ-участниц проекта, но дальнейшие изменения зависят от активности и еще большего внимания родителей, жителей, школьных администраций к потребностям детей. В процессе планирования инфраструктурных изменений мы много коммуницировали непосредственно с учениками, родителями и учителями, чтобы максимально удовлетворить потребности детей, которые являются наименее защищенными участниками дорожного движения. Надеемся, что такой подход будет использоваться в городе и в дальнейшем».




Фото: Андрей Дидковский

Напомним, в рамках проекта «TUMI: шлях до школи» в Житомире появились табло измерения скорости, были установлены велопарковки, обустроены безопасные пешеходные переходы возле двух школ и планируют открыть СТО для велосипедов.

Тэги: урбанизм, дети, Житомир, школа
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