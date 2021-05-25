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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Май » 25 » 17:52:25

Земельная реформа вышла на финишную прямую – Кирилл Тимошенко   PR  

Сегодня, 17:52:25 102 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Земельная реформа вышла на финишную прямую – Кирилл Тимошенко

 Выступая во время Всеукраинского форума "Украина - 30. Земля", заместитель руководителя Офиса президента и координатор программы президента Владимира Зеленского ”Большая стройка” Кирилл Тимошенко заявил, что земельная реформа в Украине вышла на финишную прямую. 

Важным этапом для этого стало, в частности, подписание главой государства закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» №1423-IX (законопроект № 2194), который Верховная Рада приняла 28 апреля.

Согласно этому закону, коммунальной собственностью громад становятся все государственные земли за пределами населенных пунктов, кроме земель под объектами государственной собственности, и громады самостоятельно могут распоряжаться ими. А сведения по землеустройству приобретают статус публичных, открытых и общедоступных данных.
 

"Сейчас земельная реформа пошла с большой скоростью, чтобы заработал рынок земли", - сказал Тимошенко.


При этом, подчеркнул он, для общин земельная реформа - это не только возможности, но и ответственность "за то, что будет на земле в этой громаде и кто будет ею управлять".

Тимошенко также добавил, что земельная реформа создает для громад большие возможности по развитию социальной инфраструктуры, в том числе в рамках программы "Большая стройка".

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского, среди прочего, планируется построить и отремонтировать 95 шкив, 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений в больницах.
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